Demografická kríza mení stredoeurópsky e-commerce
V regióne strednej Európy sa nakupuje menej kočíkov pre novorodencov.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Demografické krivky v strednej Európe klesajú a e-shopy s detským tovarom tento trend cítia medzi prvými. Nižšia pôrodnosť v regióne sa priamo premieta do online nákupov. Trh sa však neprepadá plošne, nákupné priority rodičov sa menia. Vyplýva to z dát nákupného radcu Heureka.
V regióne strednej Európy sa nakupuje menej kočíkov pre novorodencov. Na Slovensku tento segment zažíva dlhodobý pokles, ktorý za posledné tri roky predstavuje kumulatívny prepad až o takmer 66 %. „Trh s kočíkmi sa tak scvrkol na približne tretinu svojej veľkosti spred troch rokov,” spresnil šéf dátového oddelenia Heureka Group Andy Werner.
Tento útlm pritom však nie je podľa neho len slovenským špecifikom, ale jasne sa prejavuje naprieč celým stredoeurópskym regiónom. „Aj české a maďarské dáta za sledované obdobie hovoria o celkovom poklese predaja kočíkov približne o polovicu,” upozornil.
Rovnaký trend je aj v kategórii autosedačiek. Na Slovensku sa tento trh „scvrkol“ za tri roky o viac než polovicu (-54 %). Maďarsko zaznamenalo v rovnakom období pokles o 43 % a Česko hlási o necelú tretinu (-28 %). „Zmena nákupného správania mladých rodín je tak jednoznačne najvýraznejšia na Slovensku,“ zdôraznil Werner.
Nový kočík či autosedačka už nie sú pre mladé rodiny spoločenskou nutnosťou. Tovar s dlhšou životnosťou sa vďaka online inzertným platformám čoraz častejšie kupuje z druhej ruky alebo dokonca dedí či posúva v rodine. Hlavným dôvodom je teda zmena vnímania statusových symbolov a ekonomická racionalita. „V ďalších rokoch môže tento trend prerásť do ďalších segmentov - tovarov pre školopovinné deti, napríklad v kategórii športového vybavenia,“ poznamenal Werner.
Podčiarkol, že s menším počtom narodených detí klesá aj spotreba „nepostrádateľných“ denných potrieb. Na Slovensku je síce dlhodobý kumulatívny pokles záujmu o dojčenské mlieka výrazný (-43 %), ale útlm z roku 2024 sa zastavil a v roku 2025 už kategória opäť mierne rástla a zostáva s pozitívnym výhľadom.
Rastúci záujem o mlieka napriek klesajúcemu počtu bábätiek - je podľa neho výsledkom viacerých faktorov. Jedným z nich je presun k online nákupom kvôli cene, keďže dojčenské mlieko predstavuje pre rodinný rozpočet vysokú a pravidelnú záťaž. Mamičky cielene využívajú online porovnávače na vyhľadávanie najlepších cien či nákup vo veľkých, cenovo výhodných baleniach. Na veľkosť kategórie však vplývajú aj sociologické zmeny, ekonomická situácia a tlak na matky.
Werner dodal, že podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií odchádza zo slovenských pôrodníc plne dojčených vyše 90 % detí, ale do pol roka tento podiel klesá k 50 %. Hoci je SR nad priemerom EÚ, znamená to, že množstvo rodín prechádza na umelú výživu. Dôvodom je nielen pohodlnosť či slabá podpora po návrate z nemocnice, ale aj skorší návrat matiek na trh práce.
