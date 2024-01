Demokrati: Ak vláda neupraví rozpočet, prídeme o miliardy

Bratislava 25. januára (TASR) - Pre schválený štátny rozpočet z dielne rezortu Ladislava Kamenického (Smer-SD) môžu byť Slovensku z plánu obnovy pozastavené platby v miliardách eur a navyše hrozí pokuta v stovkách miliónov eur. Vo štvrtok na to upozornila mimoparlamentná strana Demokrati, podľa ktorej smeruje na Slovensko zásadná výzva vo forme listu z Európskej komisie (EK).



Ak vláda Roberta Fica (Smer-SD) neupraví už schválený rozpočet, hrozí Slovensku podľa expremiéra Eduarda Hegera pokuta až do výšky 400 miliónov eur. Zároveň tvrdí, že ak rozpočet neopravia, štvrtá platba z plánu obnovy za vyše 900 miliónov eur bude stopnutá. "K tomu treba prirátať, že ak ostane rozpočet v takomto zbabranom znení, ďalšie platby z plánu obnovy v hodnote vyše 2,3 miliardy nebude môcť Slovensko ani žiadať," uviedol Heger.



Predseda Demokratov Jaroslav Naď dodal, že ak prídeme o tieto peniaze, budeme ich musieť hľadať v štátnom rozpočte, pretože naplánované projekty budú bežať ďalej. "Sú to tie peniaze, ktoré majú ísť na obnovu kultúrnych pamiatok, odstránenie následkov po zemetrasení na východe a tiež nové školy a škôlky," uviedol Naď. Dôvodom je podľa neho nedodržanie výdavkových limitov a tiež nezrovnalosti v zaúčtovaní niektorých položiek štátneho rozpočtu a pochybnosti o znížení deficitu.