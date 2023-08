Demokrati majú riešenia, aby ceny energií prudko nerástli ani v 2024

Bratislava 1. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati má riešenia, ktoré zabezpečia, že ceny energií nebudú zásadne rásť ani v roku 2024. Uviedol to exminister hospodárstva a člen vedenia strany Demokrati Karel Hirman v súvislosti s informáciou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), že ceny plynu by sa v roku 2024 mali zvýšiť až o 110 %. Ceny energií v tomto roku sú podľa neho výrazne nižšie práve vďaka opatreniam vlády Eduarda Hegera.



Cenová stabilita energií je podľa Hirmana jednou z hlavných priorít strany Demokrati. "Už vo vláde Eduarda Hegera sme dokázali udržať ceny energií na nízkej úrovni v porovnaní s okolitými krajinami, čo potvrdil napríklad aj Eurostat. Ceny elektriny sa nám podarilo dohodou so Slovenskými elektrárňami zastropovať. Aj vďaka tomu platí bežná domácnosť za energie priemerne o 250 eur menej, ako bez vládnej pomoci," upozornil Hirman s tým, že dohoda o nižších cenách elektriny platí až do roku 2027.



Na hrozbu dvojnásobného zvýšenia cien plynu, ale aj výrazné zvýšenie cien tepla v pre domácnosti od januára budúceho roka Demokrati podľa Hirmana opakovane upozorňujú a majú pripravené aj riešenia. "V pomoci domácnostiam sa chceme zamerať na zníženie nákladov na vykurovanie. Jedným z nástrojov bude 'šrotovné' na plynové kotly, ako aj kotly na drevnú biomasu a tepelné čerpadlá," priblížil.



"Zintenzívnime tiež pomoc pri zatepľovaní domov a bytoviek, či výmene okien. Podporíme aj používanie obnoviteľných zdrojov, predovšetkým fotovoltiku. Ďalšie kompenzačné opatrenia budú vychádzať z možností štátneho rozpočtu a budú zamerané na pomoc pri vykurovaní so zakomponovaným stimulom na šetrenie energiami," spresnil Hirman.



Bývalý minister hospodárstva zdôraznil, že predstavitelia strany Demokrati majú najväčšie skúsenosti s bojom proti vysokým cenám energií. "Demokrati sú garanciou nízkych cien energií, ktoré si ľudia bez problémov môžu dovoliť. Chceme pokojne slúžiť ľuďom a doručiť im stabilné ceny elektriny, plynu a tepla," uzavrel Hirman.



Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz v piatok (28. 7.) informoval, že pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu až o 110 %.