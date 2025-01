Demokrati: Mladým by pri kúpe nehnuteľnosti pomohlo odpustenie DPH

Bratislava 31. januára (TASR) - Jedným z riešení pre občanov, ktorí si chcú kúpiť svoju prvú nehnuteľnosť, by mohlo byť odpustenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo strany štátu. Odrátaním DPH sa zníži cena a záujemca o nehnuteľnosť nebude musieť mať tak veľký objem peňazí, ktorý požaduje banka v prípade hypotéky. Návrh v piatok prezentovala mimoparlamentná strana Demokrati.



"Ceny nehnuteľností rastú, mladí si nemôžu dovoliť vlastné bývanie a dlhšie bývajú u rodičov. Priemerná cena bytu na Slovensku je dnes okolo 184.500 eur. DPH z toho predstavuje 34.500 eur, ak by sa štát zriekol tejto čiastky, cena nehnuteľnosti by klesla na 150.000 eur a najmä pre mladé rodiny by bolo bývanie hneď dostupnejšie," predpokladá podpredseda Demokratov Eduard Heger.



Toto riešenie by podľa člena expertnej skupiny pre ekonomiku strany Dominika Sumbala pomohlo nielen občanom, ale aj stavebníkom a naštartovalo by celú ekonomiku. Štát by sa v takomto prípade zriekol dane, ktorú by, ak by sa byt nepostavil, aj tak nemal.



"DPH by vlastník zaplatil iba v prípade, že by byt predal, previedol alebo by ju hradil ten, ktorý by nehnuteľnosť zdedil. Je to výhodné pre obe strany, štát nič nestratí a vlastník bude mať dostatok času zabezpečiť si dostatočné zdroje v prípade, že sa následne rozhodne byt predať," doplnil Sumbal.