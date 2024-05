Demokrati: Občania majú na výber lepšie investície ako štátne dlhopisy

Bratislava 2. mája (TASR) - Pokiaľ by občania chceli investovať peniaze usporené na dôchodky, majú na výber indexové alebo akciové fondy, v ktorých je úrok výrazne vyšší, ako sa dá očakávať pri štátnych dlhopisoch. Upozornila na to mimoparlamentná strana Demokrati v reakcii na zámer premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ponúknuť sporiteľom štátne dlhopisy a získané peniaze využiť napríklad na investície do výstavby diaľnic.



"Plán Roberta Fica so štátnymi dlhopismi nie je nič iné ako pôžička štátu. Vláda si chce požičať peniaze od obyčajných ľudí, lebo jej trhy nedôverujú a zvyšujú rizikovú prirážku na vládne pôžičky," uviedli Demokrati. Bývalý štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík zdôraznil, že záujmom vlády musí byť, aby mala zo štátnych dlhopisov čo najnižší úrok, naopak záujmom sporiteľa je, aby mu dôchodkové spoločnosti zabezpečili z jeho peňazí čo najvyšší výnos. "Diaľničné dlhopisy alebo dlhopisy pre ľudí sú preto z tohto pohľadu ekonomický nezmysel," dodal.



Preto je podľa Jančíka správne, ak dôchodkové spoločnosti investujú peniaze sporiteľov tam, kde im prinášajú najvyšší výnos pri rešpektovaní bezpečnosti týchto investícií. Je preto úplne jedno, v ktorej časti sveta sú investované, či už je to v Amerike, Nemecku alebo vo Francúzsku.



Strana odmietla tvrdenia, podľa ktorých nie je druhý dôchodkový pilier výhodný. Tvrdí, že výnosnosť druhého piliera sa blíži k 10 % ročne. Pokiaľ by bolo úročenie štátnych dlhopisov na úrovni 4 % alebo 5 %, išlo by podľa Demokratov o menší výnos, no zároveň o vysoké úroky pre štát. Aktuálne si Slovensko požičiava na trhoch financie za necelé 4 % ročne.