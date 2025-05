Demokrati odovzdali petíciu s 18.700 podpismi proti strieľaniu psov

Bratislava 21. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati odovzdala do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR petíciu s viac ako 18.700 podpismi proti strieľaniu psov. To navrhol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v novom zákone o poľovníctve, ktorý predložil v apríli na rokovanie vlády. Informovala o tom Martina Kakaščíková, hovorkyňa strany Demokrati.



Priblížila, že Takáč navrhuje úplný zákaz voľného pohybu psov v poľovných revíroch, ktorého porušenie by mohlo viesť k emotívnym a stresujúcim odstrelom psov podľa uváženia členov poľovnej stráže. Predmetné ustanovenia neboli podľa Demokratov navyše predmetom pripomienkového konania. Minister Takáč sa údajne namiesto rokovania alebo úpravy zákona zmohol len na zastrašovanie trestnými oznámeniami. Keďže petíciu podporilo viac ako 10.000 občanov, Takáč bude musieť podľa petičného zákona so zástupcami Demokratov rokovať.



„Vládou zamýšľaný zákon o poľovníctve by sprísnil voľný pohyb psov. V praxi by jeho schválením mohli byť odstrelené psy, ktoré sú pustené na voľno, napríklad počas prechádzky, a pohybujú sa v poľovníckom revíri - čo je prakticky celé územie Slovenska. Práve preto sme spustili ako strana Demokrati online petíciu, v ktorej požadujeme zachovanie voľného pohybu psov a zákaz ich strieľania v poľovných revíroch. Ďakujeme každému jednému človeku za jeho podpis a jasný signál vláde, aby nesiahala na našich domácich miláčikov,” povedal podpredseda strany Juraj Šeliga.



„Kým doteraz platilo, že psa môžete mať na voľno, pokiaľ sa od majiteľa nevzdiali na viac ako 50 metrov, Takáč navrhoval, aby platil úplný zákaz ich voľného pohybu. Ten by mal platiť prakticky na celom Slovensku - poľovnou plochou je totiž približne 4,5 milióna hektárov pozemkov, prakticky všetko mimo intravilánov miest a obcí,“ doplnil enviroexpert Demokratov Michal Kiča, ktorý na zámery vlády upozornil. Kontroverzné ustanovenia sa dostali podľa Demokratov do návrhu zákona až po pripomienkovom konaní, takže verejnosť o nich nevedela. Takáč návrh predložil na rokovanie vlády 23. apríla.