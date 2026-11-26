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Demokrati podali žalobu proti súhlasu MŽP so spaľovňou Slovnaftu
Demokrati v žalobe namietajú, že rozhodnutie bývalého ministra je nepreskúmateľné, vnútorne rozporné, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a ignoruje mnohé vážne výhrady voči zámeru spaľovne.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Správny súd v Bratislave sa so žalobou, ktorou chcú docieliť zrušenie súhlasu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pre novú spaľovňu Slovnaftu, obrátila aj mimoparlamentná strana Demokrati. Rozhodnutie vtedajšieho ministra Tomáša Tarabu i záverečné stanovisko envirorezortu považujú za nezákonné. Strana zároveň avizuje aj ďalšie kroky.
„Podanie žaloby nie je jediným krokom. Sledujeme úkony investora, najmä, či a kedy sa pokúsi využiť rozhodnutie z procesu EIA v ďalších povoľovacích konaniach, a sme pripravení sa aj ďalej brániť. Rovnako pripravujeme ďalšie podanie na ministerstvo životného prostredia, ktoré by mohlo cez mimoriadne opravné prostriedky vlastné rozhodnutie rovnako zmeniť,“ skonštatoval podpredseda Demokratov a zároveň predseda bratislavskej mestskej komisie pre životné prostredie Michal Kiča.
Demokrati v žalobe namietajú, že rozhodnutie bývalého ministra je nepreskúmateľné, vnútorne rozporné, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a ignoruje mnohé vážne výhrady voči zámeru spaľovne. O slabej úrovni rozhodnutia svedčí podľa nich aj ďalší závažný fakt, a to, že na ministerstve sa za jeden deň oboznámili s celým mimoriadne rozsiahlym administratívnym spisom, s obsahom 23 rozkladov s odhadovaným rozsahom približne 600 strán, prerokovali ho a vypracovali návrh rozhodnutia v rozsahu 270 strán. Dôvodov podania žaloby uvádza strana viac vrátane nevyrovnania zásadných odborných stanovísk či nezlučiteľnosti zámeru s existenciou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Správnu žalobu na súd podala rovnako aj strana Právo na pravdu. Požaduje zrušiť súhlasné záverečné stanovisko k plánovanej spaľovni aj rozhodnutie, ktorým ho Taraba potvrdil. Strana okrem iného kritizuje aj to, že pozmenený projekt neprešiel verejným prerokovaním, teda tak, ako to bolo v prípadne prvotného zámeru, či fakt, že si ministerstvo nevyžiadalo nové záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
„Vtedajší minister Taraba zamietol rozklady 23 podávateľov. Keď sme žiadali, aby občania mohli o zmenenom projekte verejne diskutovať, ministerstvo nám vyčítalo, že sme nepreukázali, čo by ďalšie prerokovanie zmenilo,“ podotkol predseda strany Zoroslav Kollár.
Strana zároveň žiada vrátiť vec envirorezortu na ďalšie konanie. Rovnako tak priznať žalobe odkladný účinok, aby úrady do právoplatného rozhodnutia súdu nemohli na základe napadnutého rozhodnutia vydávať ďalšie povolenia. Právny krok avizovalo už koncom septembra.
Potvrdenie právoplatného posúdenia vplyvov na životné prostredie v prípade Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) oznámil vtedajší šéf envirorezortu Taraba na konci septembra. Po preverení potvrdil prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu v tejto veci.
Spoločnosť Slovnaft považuje projekt výstavby CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie za strategickú investíciu. Upozornila, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala tiež, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom. Za projektom si stojí. Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese EIA.
„Podanie žaloby nie je jediným krokom. Sledujeme úkony investora, najmä, či a kedy sa pokúsi využiť rozhodnutie z procesu EIA v ďalších povoľovacích konaniach, a sme pripravení sa aj ďalej brániť. Rovnako pripravujeme ďalšie podanie na ministerstvo životného prostredia, ktoré by mohlo cez mimoriadne opravné prostriedky vlastné rozhodnutie rovnako zmeniť,“ skonštatoval podpredseda Demokratov a zároveň predseda bratislavskej mestskej komisie pre životné prostredie Michal Kiča.
Demokrati v žalobe namietajú, že rozhodnutie bývalého ministra je nepreskúmateľné, vnútorne rozporné, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a ignoruje mnohé vážne výhrady voči zámeru spaľovne. O slabej úrovni rozhodnutia svedčí podľa nich aj ďalší závažný fakt, a to, že na ministerstve sa za jeden deň oboznámili s celým mimoriadne rozsiahlym administratívnym spisom, s obsahom 23 rozkladov s odhadovaným rozsahom približne 600 strán, prerokovali ho a vypracovali návrh rozhodnutia v rozsahu 270 strán. Dôvodov podania žaloby uvádza strana viac vrátane nevyrovnania zásadných odborných stanovísk či nezlučiteľnosti zámeru s existenciou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Správnu žalobu na súd podala rovnako aj strana Právo na pravdu. Požaduje zrušiť súhlasné záverečné stanovisko k plánovanej spaľovni aj rozhodnutie, ktorým ho Taraba potvrdil. Strana okrem iného kritizuje aj to, že pozmenený projekt neprešiel verejným prerokovaním, teda tak, ako to bolo v prípadne prvotného zámeru, či fakt, že si ministerstvo nevyžiadalo nové záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
„Vtedajší minister Taraba zamietol rozklady 23 podávateľov. Keď sme žiadali, aby občania mohli o zmenenom projekte verejne diskutovať, ministerstvo nám vyčítalo, že sme nepreukázali, čo by ďalšie prerokovanie zmenilo,“ podotkol predseda strany Zoroslav Kollár.
Strana zároveň žiada vrátiť vec envirorezortu na ďalšie konanie. Rovnako tak priznať žalobe odkladný účinok, aby úrady do právoplatného rozhodnutia súdu nemohli na základe napadnutého rozhodnutia vydávať ďalšie povolenia. Právny krok avizovalo už koncom septembra.
Potvrdenie právoplatného posúdenia vplyvov na životné prostredie v prípade Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) oznámil vtedajší šéf envirorezortu Taraba na konci septembra. Po preverení potvrdil prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu v tejto veci.
Spoločnosť Slovnaft považuje projekt výstavby CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie za strategickú investíciu. Upozornila, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala tiež, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom. Za projektom si stojí. Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese EIA.