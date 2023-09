Demokrati predstavili návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

Bratislava 13. septembra (TASR) - Výrazne zvýšenie transparentnosti verejných obstarávaní, posilnenie Slovenska ako inovačnej krajiny či návrat k rovnej 19 % dani z príjmov pre všetkých. Aj týmito opatreniami zo svojho programu do septembrových parlamentných volieb chce strana Demokrati zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.



"Sú to opatrenia, aby sa na Slovensku dobre podnikalo. Aby sme pomohli jednak malým a stredným podnikateľom, ale aby aj veľkí podnikatelia mohli na Slovensku zostať, rozvíjať svoje podnikanie a prinášať dobre platenú prácu občanom," uviedol v stredu na tlačovej konferencii predseda strany Eduard Heger.



Pripomenul, že v rámci verejného obstarávania sa na Slovensku každý rok rozdelí takmer 6 miliárd eur. Je preto veľmi dôležité, aby bolo toto prostredie transparentné a férové. Vyzdvihol tiež potrebu dlhodobej vízie pre krajinu. "Chceme, aby Slovensko bolo moderné a úspešné. Preto musíme hovoriť o inováciách. Posilníme postavenie Slovenska ako inovačnej krajiny," zdôraznil. S tým súvisí aj vyššia podpora pre výskum a vývoj, ktorú budú Demokrati tiež presadzovať.



Pre podnikateľov je podľa Hegera veľmi dôležité, aké je daňové prostredie na Slovensku. Navrhujú preto návrat k rovnej dani z príjmu na úrovni 19 % pre všetkých. "Zavedieme systém spoločného výberu dane z príjmov a odvodov. Bude to efektívne, prehľadnejšie a tento systém vybudujeme tak, aby sa podnikateľom podnikalo s výrazne menšou byrokraciou," avizoval.



Strana by tiež chcela presadiť zavedenie jednotnej odvodovej odpočítateľnej položky. "Prispejeme tým k zníženiu odvodového zaťaženia najmä pri zamestnancoch a zamestnávateľoch. Prospeje to zamestnancom k vyššej čistej mzde a zároveň aj zamestnávateľom, pretože im tak nebudú rásť náklady na odvody, ako doteraz," priblížil kandidát strany Jozef Mihál.



Živnostníkom by zase podľa neho malo pomôcť zníženie tzv. minimálnych odvodov, ktoré sú v súčasnosti veľmi vysoké. K ďalším dôležitým opatreniam zaradil napríklad naviazanie nezdaniteľnej časti pri dani z príjmov na priemernú mzdu či umožnenie jej uplatnenia aj pre pracujúcich dôchodcov.



V rámci pracovno-právnej legislatívy by sa podľa Demokratov mala zásadne zvýšiť minimálna mzda, a to na úroveň 60 % priemernej mzdy. Pri novom spôsobe výpočtu odvodov by to podľa Mihála výrazne pomohlo zamestnancom a nepoškodilo by to zamestnávateľov. Presadiť by tiež chceli zásadné zjednodušenie Zákonníka práce, najmä pre menšie firmy, živnostníkov či špecifické profesie. Takisto by sa malo odpojiť naviazanie príplatkov ku mzde od minimálnej mzdy a naviazať ich na priemerný zárobok zamestnanca.