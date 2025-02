Demokrati: Schválenie elektrárne za strategickú investíciu je sporné

Bratislava 5. februára (TASR) - Schválenie strategickej investície na novú prečerpávaciu elektráreň v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní je podľa bývalého ministra hospodárstva Karela Hirmana a bývalého štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Michala Kiču (obaja Demokrati) sporné. A to nielen z finančného hľadiska, keďže by malo ísť o veľkú investíciu vo výške 2,386 miliardy eur bez DPH, ale aj z toho energetického.



"V takto predkladanom projekte reálne hrozí, že náklady na výstavbu tejto superdrahej a pre potreby našej elektrizačnej sústavy spornej prečerpávacej elektrárne zaplatia nakoniec vo zvýšených cenách elektriny spotrebitelia na Slovensku - firmy, ale aj občania. Výkon a vyrobená elektrina bude určená pre potreby mimo Slovenska, ale náklady a riziká ponesú daňoví poplatníci a spotrebitelia elektriny na Slovensku," uviedol Hirman.



Projekt výstavby tejto elektrárne je podľa neho problematický aj z hľadiska zásobovania obyvateľov Slovenska pitnou vodou. Energetické využitie vodárenskej nádrže Málinec nie je vylúčené, ale dodržanie podmienok hygienických pásiem ochrany a hygienickej bezpečnosti samotnej nádrže, ak by mala slúžiť ako dolný stupeň prečerpávacej elektrárne, je ťažko realizovateľné, ak nie úplne vylúčené.



Členovia mimoparlamentnej strany kritizujú ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) aj za to, že o pozadí financovania tejto investície mlčí a všetky kroky k nej prebiehajú v tichosti, bez zapojenia ľudí, ktorí žijú v danom regióne. "Osvedčenie s takýmto obsahom by umožňovalo expresné vyvlastňovanie, znehodnotilo by majetok miestnych ľudí, vylučovalo by zodpovednosť investora za škody a z procesu EIA by spravilo len jednosmerný automat na povolenia. Dotknutí obyvatelia sa z dôvodu situácie s katastrom nevedia ani kvalifikovane dozvedieť, či sa strategická investícia so závažnými dôsledkami na ich práva týka aj ich," uzavrel Kiča.