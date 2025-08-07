Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Demokrati: Slová Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie

Na snímke Michal Kiča. Foto: TASR Martin Baumann

Export dreva v minulom roku do zahraničia bol teda vyšší ako v roku 2021 alebo 2022, na ktoré poukazuje Taraba, upozornila mimoparlamentná strana.

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé. Tento fakt vyvracajú oficiálne dáta z návrhu Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2024, takzvaná Zelená správa, ktorú predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Uviedla to vo štvrtok v reakcii na Tarabove vyjadrenia mimoparlamentná strana Demokrati.

„Za rok 2024 bol export vyšší ako za roky, ktorými operuje. A čo je závažnejšie, exportuje sa aj rekordné množstvo piliarskej guľatiny, a to až 940.000 m3, ktorá chýba slovenským spracovateľom. Vývoz tohto sortimentu bol nižší v ktoromkoľvek z rokov 2021 (716.000 m3) či 2022 (512.000 m3),“ priblížil bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia a súčasný enviroexpert Demokratov Michal Kiča.

Export dreva v minulom roku do zahraničia bol teda vyšší ako v roku 2021 alebo 2022, na ktoré poukazuje Taraba, upozornila mimoparlamentná strana. Z oficiálnych dokumentov vyplýva, že v roku 2021 bolo do zahraničia exportovaných 2,064 milióna m3, v roku 2022 to bolo 1,888 milióna m3 dreva. Z aktuálneho návrhu Zelenej správy s údajmi za rok 2024, ktorú predložil Takáč do pripomienkového konania, podľa strany vyplýva, že za súčasnej vlády je to až 2,649 miliónov m3.

To, že v predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti, uviedol Taraba vo štvrtok na sociálnej sieti v reakcii na opakovanú kritiku opozície. „V rokoch 2021 - 2022, keď manažovali lesy Hlinova SaS a Budajovci, boli zo Slovenska vyvezené štyri milióny kubických metrov dreva. Hlavnými odberateľmi boli štáty Rumunsko, Poľsko, Čína, Taliansko. Len aby sa nezabudlo, kto tu vykrikuje,“ vyhlásil súčasný minister životného prostredia.
