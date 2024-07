Demokrati: Vyzývame vládu, aby priniesla plán, ako zníži ceny potravín

Bratislava 9. júla (TASR) - Opozičná mimoparlamentná strana Demokrati vyzýva vládu, aby predstavila jasný akčný plán, ako chce dosiahnuť zníženie cien potravín. Uviedla to Martina Kakaščíková, hovorkyňa strany, v reakcii na pondelkový (8. 9.) žatevný výjazd predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v Slovenskej Novej Vsi.



Strana Demokrati vyjadrenia Fica počas žatevného výjazdu označuje za populistické. "Podľa premiéra musí dobrý hospodár vedieť, ako budú naplnené sýpky. Výnimočne súhlasím, no jedným dychom treba jasne povedať, čo ukazujú sýpky za každej Ficovej vlády. Vždy po jeho vláde zívajú prázdnotou," uviedol Jaroslav Naď, predseda Demokratov.



Zároveň upozornil, že najmä oneskorené vyplatenie priamych platieb pre farmárov pre neschopnosť ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) má za následok zvýšenie cien potravín. "Robert Fico sa hrdí, že je vyplatených 97 % priamych platieb, no zabudol povedať, že mali byť vyplatené už v decembri či januári. Pre to, že ich farmári nedostali, si museli brať pôžičky, lebo neboli schopní splácať faktúry. To všetko sa už dnes premieta do zásadne vyšších cien potravín," zdôraznil Naď.



"Od premiéra počúvame, že inflácia je pod kontrolou. Úradníci Roberta Fica však hovoria niečo iné. Naše nákupné košíky sú prázdnejšie, no cenovka je vyššia," doplnil podpredseda Demokratov Eduard Heger.



"Bolo nám sľúbené, že ceny potravín budú nižšie, opak je však pravdou. Za stranu Demokrati jasne vyzývam, aby zodpovední bezodkladne zostavili akčný plán, pretože najmä malí a strední farmári skončia na kolenách a bežný občan sa v obchode jednoducho nedoplatí," uzatvoril podpredseda strany Juraj Šeliga.