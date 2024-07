Demokrati žiadajú o zvolanie ekonomickej krízovej rady

Bratislava 26. júla (TASR) - Opozičná mimoparlamentná strana Demokrati žiada o zvolanie ekonomickej krízovej rady za účasti odborníkov. Informovala o tom Martina Kakaščíková, hovorkyňa strany, v reakcii na informácie, že Rada EÚ dala zelenú na začatie konania pre nadmerný deficit proti siedmim krajinám EÚ vrátane Slovenska. Nasledovala tak odporúčania Európskej komisie (EK).



"Komisia poukázala na to, že slovenská vláda veľmi nezodpovedne nakladá s peniazmi nás všetkých, bezdôvodne zadlžuje ľudí, výrazne zvyšuje riziko bankrotu krajiny a tiež riziko obrovského poklesu životnej úrovne Slovákov," povedal bývalý premiér a bývalý minister financií Eduard Heger.



Ak by vláda pokračovala vlani v rozpočte tak, ako ho nastavila Hegerova vláda, bola by podľa strany diera v rozpočte menšia o viac ako miliardu eur, teda deficit verejných financií, by bol nižší ako 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Demokrati upozornili, že kvôli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) je však deficit takmer 5 %, pretože práve predseda vlády pred prezidentskými voľbami doslova rozhádzal za necelé tri mesiace až miliardu eur.



Heger dodal, že za krátky čas Fico stihol zadlžiť každého jedného občana vrátane novorodencov približne o 200 eur. "Tvári sa, že pomáha ľuďom, pravda je však taká, že to zaplatia ľudia z vyšších daní. Jedno vrecko im plní, z druhého im berie. Robí si z ľudí žarty v priamom prenose," podčiarkol.



Rozpočtoví experti z EK podľa Hegera poukázali aj na to, že budúci rok má byť diera v rozpočte oveľa väčšia ako vlani. V prepočte na jedného obyvateľa Slovenska stúpne dlh krajiny skoro o 1500 eur. "Vláda by mala okamžite zvolať krízovú ekonomickú radu za účasti odborníkov, politikov, zamestnávateľov a odborov a rozprávať sa o serióznej hospodárskej stratégii Slovenska s konkrétnymi opatreniami a hľadať pre ňu širokú politickú a spoločenskú zhodu," dodal Heger.



Rada EÚ v piatok rozhodla, že v prípade Belgicka, Francúzska, Talianska, Maďarska, Malty, Poľska a Slovenska je oprávnené začatie procedúry pre nadmerný deficit.