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Demokrati žiadajú preveriť praktiky Trumpovej siete Truth Social
TMTG, materská spoločnosť Truth Social, tento mesiac oznámila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API.
Autor TASR
Washington 29. júla (TASR) - Demokratickí senátori Elizabeth Warrenová a Adam Schiff vyzvali federálnu Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC), aby preverila, či plán spoločnosti Trump Media & Technology Group (TMTG) spoplatniť zvýhodnený prístup k príspevkom prezidenta Donalda Trumpa na sociálnej sieti Truth Social neporušuje zákon. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
TMTG, materská spoločnosť Truth Social, tento mesiac oznámila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API. Ten má bankám a obchodným spoločnostiam poskytovať informácie o príspevkoch desiatich najvplyvnejších používateľov vrátane Trumpa rýchlejšie ako ostatným návštevníkom sociálnej siete.
„Zdá sa, že ide o nehorázne zneužitie prezidentského úradu pre jeho osobný prospech, ktoré poškodzuje bežných investorov a integritu našich trhov a zároveň obohacuje Wall Street a ďalších bohatých zasvätených aktérov,“ uviedli Warrenová a Schiff v liste z 28. júla adresovanom predsedovi SEC Paulovi Atkinsovi z 28. júla.
Hovorca SEC v stredu potvrdil prijatie listu, bližšie vyjadrenia však neposkytol. TMTG a Biely dom na žiadosti o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.
Trumpove oznámenia na platforme Truth Social v minulosti výrazne ovplyvnili globálne trhy, čo z jeho príspevkov robí dôležitý zdroj informácií pre obchodníkov. Napríklad 9. apríla 2025 výrazne vzrástli hlavné indexy na Wall Streete po tom, čo Trump v príspevku oznámil, že na 90 dní pozastaví mnohé zo svojich nových ciel.
TMTG, materská spoločnosť Truth Social, tento mesiac oznámila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API. Ten má bankám a obchodným spoločnostiam poskytovať informácie o príspevkoch desiatich najvplyvnejších používateľov vrátane Trumpa rýchlejšie ako ostatným návštevníkom sociálnej siete.
„Zdá sa, že ide o nehorázne zneužitie prezidentského úradu pre jeho osobný prospech, ktoré poškodzuje bežných investorov a integritu našich trhov a zároveň obohacuje Wall Street a ďalších bohatých zasvätených aktérov,“ uviedli Warrenová a Schiff v liste z 28. júla adresovanom predsedovi SEC Paulovi Atkinsovi z 28. júla.
Hovorca SEC v stredu potvrdil prijatie listu, bližšie vyjadrenia však neposkytol. TMTG a Biely dom na žiadosti o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.
Trumpove oznámenia na platforme Truth Social v minulosti výrazne ovplyvnili globálne trhy, čo z jeho príspevkov robí dôležitý zdroj informácií pre obchodníkov. Napríklad 9. apríla 2025 výrazne vzrástli hlavné indexy na Wall Streete po tom, čo Trump v príspevku oznámil, že na 90 dní pozastaví mnohé zo svojich nových ciel.