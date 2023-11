Demokrati: Zmenami v rodičovskom dôchodku vláda citovo vydiera občanov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zmena vo vyplatení rodičovského dôchodku prostredníctvom 2 % z daní je citové vydieranie občanov. Ide o nesystémové riešenie, ktoré môže ľuďom viac uškodiť ako pomôcť. Vyjadrila sa tak mimoparlamentná strana Demokrati v reakcii na vyhlásenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí.



Po novom bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. "Žiaden premiér si v histórii tejto krajiny nedovolil ísť proti vlastným občanom tak, ako to robí Robert Fico (Smer-SD). Žiaľ, obávam sa, že toto je len začiatok a v mnohých sektoroch a oblastiach verejného života môžeme očakávať zásadné zmeny, ktoré negatívne ovplyvnia nás všetkých," povedal predseda strany Demokrati Eduard Heger.



Členka Demokratov Monika Podhorány Masariková upozornila na to, že pre mimovládne organizácie je hlavným zdrojom príjmu hlavne príspevok z 2 % daní. Viaceré organizácie tak môže zmena v rodičovskom dôchodku finančne zlikvidovať, a to aj napriek tomu, že svojou činnosťou často suplujú štát. Jaroslav Naď (Demokrati) sa vyjadril, že zmenou sa zvýši nezamestnanosť a stovky detí môžu prísť o možnosť navštevovať mimoškolské aktivity.



Tomáš v stredu po rokovaní vlády uviedol, že chce upokojiť mimovládny sektor v súvislosti so zmenou podoby rodičovského dôchodku. Nešlo podľa neho o útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok.



Minimálna odhadovaná strata mimovládneho sektora je podľa ministra medzi 40 až 50 miliónmi eur. "Je dôležité povedať, že určite nie každý človek zmení svoje rozhodnutie a prestane posielať svoje 2 % z dane mimovládnemu sektoru, to znamená, že tá suma bude určite omnoho nižšia," dodal Tomáš.