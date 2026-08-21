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Deň daňového odbremenenia je tento rok 23. augusta
Oproti vlaňajšku sa posunul o deň neskôr.
Autor TASR
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Bratislava 21. augusta (TASR) - Zamestnanec s priemernou mzdou odovzdá štátu takmer dve tretiny (63,59 %) zo svojej odmeny za prácu. Na zaplatenie všetkých štátom vynútených platieb by tak potreboval 232 dní v roku. Symbolický Deň daňového odbremenenia pripadá v tomto roku na 23. augusta a oproti vlaňajšku sa posunul o deň neskôr. Údaj vyplýva z aktuálnych výpočtov celkového bremena ľudí povinnými platbami v roku 2025 podľa metodiky European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI).
Dôvodom posunu podľa riaditeľa KI Petra Gondu je, že zaplatené povinné platby aj pod vplyvom druhého konsolidačného balíka narástli v priemere viac, ako bol nárast priemerných mzdových nákladov aj priemernej hrubej mzdy. „To ukazuje, aký veľký je rozsah štátu v ekonomike a aký malý priestor zostáva ľuďom rozhodovať o ich zarobených peniazoch,” upozornil v piatok na tlačovej konferencii.
Rastúce zaťaženie úzko súvisí s výrazným nárastom verejných príjmov a výdavkov. Medzi rokmi 2014 a 2025 vzrástli daňovo-odvodové príjmy SR o 25,7 miliardy eur, no verejné výdavky až o 33,4 miliardy eur. Tento rozdiel podľa Gondu poukazuje na neefektívne hospodárenie a plytvanie s peniazmi daňovníkov.
Celkové bremeno povinných platieb na Slovensku prevyšuje úroveň v Česku, Poľsku aj Rakúsku, upozornil inštitút. Oproti roku 2014 toto zaťaženie vzrástlo o viac ako 3 percentuálne body (p. b.). „V Rakúsku je to naozaj veľmi podobná úroveň, je to nižšie o 0,3 bodu, v Česku o 2,2 bodu, ale v Poľsku dokonca o 7,4. Môžete vidieť, že Slovensko minimálne s týmito porovnávacími krajinami má vyššie bremeno, väčšiu záťaž ako tieto naše susedné krajiny,“ informoval Gonda.
V roku 2025 tvorili najväčšiu časť povinných platieb sociálne a zdravotné odvody, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov fyzických osôb a spotrebné dane. Celkové zaťaženie však nespočíva len v zrážkach z výplaty. Celkový prepočet KI zahŕňa viac ako 50 administratívnych platieb, ktoré zaťažujú príjmy, majetok, spotrebu aj samotné podnikanie.
Dôvodom posunu podľa riaditeľa KI Petra Gondu je, že zaplatené povinné platby aj pod vplyvom druhého konsolidačného balíka narástli v priemere viac, ako bol nárast priemerných mzdových nákladov aj priemernej hrubej mzdy. „To ukazuje, aký veľký je rozsah štátu v ekonomike a aký malý priestor zostáva ľuďom rozhodovať o ich zarobených peniazoch,” upozornil v piatok na tlačovej konferencii.
Rastúce zaťaženie úzko súvisí s výrazným nárastom verejných príjmov a výdavkov. Medzi rokmi 2014 a 2025 vzrástli daňovo-odvodové príjmy SR o 25,7 miliardy eur, no verejné výdavky až o 33,4 miliardy eur. Tento rozdiel podľa Gondu poukazuje na neefektívne hospodárenie a plytvanie s peniazmi daňovníkov.
Celkové bremeno povinných platieb na Slovensku prevyšuje úroveň v Česku, Poľsku aj Rakúsku, upozornil inštitút. Oproti roku 2014 toto zaťaženie vzrástlo o viac ako 3 percentuálne body (p. b.). „V Rakúsku je to naozaj veľmi podobná úroveň, je to nižšie o 0,3 bodu, v Česku o 2,2 bodu, ale v Poľsku dokonca o 7,4. Môžete vidieť, že Slovensko minimálne s týmito porovnávacími krajinami má vyššie bremeno, väčšiu záťaž ako tieto naše susedné krajiny,“ informoval Gonda.
V roku 2025 tvorili najväčšiu časť povinných platieb sociálne a zdravotné odvody, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov fyzických osôb a spotrebné dane. Celkové zaťaženie však nespočíva len v zrážkach z výplaty. Celkový prepočet KI zahŕňa viac ako 50 administratívnych platieb, ktoré zaťažujú príjmy, majetok, spotrebu aj samotné podnikanie.