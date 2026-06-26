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Deň daňovej slobody na Slovensku vychádza tento rok na 28. júna
Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025 (26. júna).
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Deň daňovej slobody (DDS) v roku 2026 na Slovensku vychádza na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025 (26. júna), keď sa DDS posunul o dva dni neskôr. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii Ján Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania (ISP).
„Presný čas DDS, 28. jún o 11:38:24, nie je len symbolický údaj. Ukazuje, že takmer polovicu roka pracujú Slováci na financovanie verejného sektora. Hlavným dôvodom zhoršenia nie je len aktuálny deficit, ale predovšetkým demografický tlak, ktorý bude v nasledujúcich desaťročiach ďalej zvyšovať nároky na verejné financie,“ spresnil Oravec.
Bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude podľa neho ďalej vzďaľovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnej ekonomiky.
Priblížil, že podľa jesennej hospodárskej prognózy Európskej komisie (EK) dosiahnu verejné výdavky v roku 2026 úroveň 48,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko sa tak nachádza v horšej polovici krajín EÚ z hľadiska daňového zaťaženia a miery prerozdeľovania.
Dodal, že priemerný zamestnanec si z celkových mzdových nákladov, ktoré zaňho zaplatí zamestnávateľ, ponechá po všetkých daniach a odvodoch len 45,66 %. Slovensko má podľa EK (Debt Sustainability Monitor 2025) najvyššie dlhodobé fiškálne riziko v celej EÚ. Hlavným štrukturálnym problémom je demografia - starnutie populácie.
Doplnil, že v medzinárodnom porovnaní najmenej sa pracuje na štát v Írsku (25. marca), najviac vo Fínsku (4. augusta). Priemer EÚ aj eurozóny je 3. júla. DDS v Českej republike je 4. júna, v Poľsku 10. júla a v Maďarsku 22. júna.
„Presný čas DDS, 28. jún o 11:38:24, nie je len symbolický údaj. Ukazuje, že takmer polovicu roka pracujú Slováci na financovanie verejného sektora. Hlavným dôvodom zhoršenia nie je len aktuálny deficit, ale predovšetkým demografický tlak, ktorý bude v nasledujúcich desaťročiach ďalej zvyšovať nároky na verejné financie,“ spresnil Oravec.
Bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude podľa neho ďalej vzďaľovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnej ekonomiky.
Priblížil, že podľa jesennej hospodárskej prognózy Európskej komisie (EK) dosiahnu verejné výdavky v roku 2026 úroveň 48,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko sa tak nachádza v horšej polovici krajín EÚ z hľadiska daňového zaťaženia a miery prerozdeľovania.
Dodal, že priemerný zamestnanec si z celkových mzdových nákladov, ktoré zaňho zaplatí zamestnávateľ, ponechá po všetkých daniach a odvodoch len 45,66 %. Slovensko má podľa EK (Debt Sustainability Monitor 2025) najvyššie dlhodobé fiškálne riziko v celej EÚ. Hlavným štrukturálnym problémom je demografia - starnutie populácie.
Doplnil, že v medzinárodnom porovnaní najmenej sa pracuje na štát v Írsku (25. marca), najviac vo Fínsku (4. augusta). Priemer EÚ aj eurozóny je 3. júla. DDS v Českej republike je 4. júna, v Poľsku 10. júla a v Maďarsku 22. júna.