Deň daňovej slobody pripadne na 26. jún

Bratislava 29. mája (TASR) - Deň daňovej slobody (DDS), teda symbolický dátum, do ktorého občania pracujú výlučne na pokrytie verejných výdavkov štátu, pripadne v tomto roku na 26. jún. Informoval o tom vo štvrtok Inštitút slobody a podnikania (ISP), ktorý projekt v tomto roku prevzal od Združenia daňových poplatníkov Slovenska a Nadácie F. A. Hayeka.



„V praxi to znamená, že obyvatelia Slovenska budú v roku 2025 počas prvých 176 dní kalendárneho roka pracovať na štát, počas zvyšných 189 dní kalendárneho roka budú zarábať na svoje vlastné potreby,“ uviedol predseda ISP Ján Oravec.



Údaje zverejnil ISP v predstihu ako súčasť koordinovaného postupu s českým Liberálnym inštitútom, ktorý zverejňuje výsledky pre Českú republiku rovnako vo štvrtok.



Zatiaľ čo v Českej republike vychádza Deň daňovej slobody na 1. jún, slovenský dátum je až o 25 dní neskôr. To podľa ISP odráža vyššiu mieru verejných výdavkov v pomere k výkonu ekonomiky. Kým Česko má šiestu najnižšiu mieru prerozdeľovania spomedzi krajín EÚ, Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ zaraďuje medzi štáty s nadpriemerným daňovo-odvodovým zaťažením. DDS je neskôr než v SR len v desiatich spomedzi 27 členských štátov EÚ.



„Výpočet DDS za rok 2025 prvýkrát realizujeme aktualizovanou metodikou, ktorá vychádza z jesennej prognózy Európskej komisie. Táto zmena zabezpečuje vyššiu medzinárodnú porovnateľnosť a eliminuje metodické nepresnosti spôsobené dvojnásobným započítaním určitých položiek,“ priblížil Oravec.



Metodiky na výpočet daňového zaťaženia obyvateľov sa rôznia. Vlani napríklad Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyrátal „Deň daňového odbremenenia“ na 20. august a pred dvomi rokmi to bolo ešte o deň neskôr.