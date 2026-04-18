Deň investičných fondov pripomína možnosti chrániť si úspory
Bratislava 18. apríla (TASR) - Slováci majú podľa Národnej banky Slovenska (NBS) na bežných účtoch takmer 50 miliárd eur, ktoré postupne strácajú kúpnu silu. Záujem o investičné fondy rastie, dôležité je však vybrať správny nástroj. Pri príležitosti Dňa investičných fondov (19. apríla) na to upozorňujú spoločnosti FinGO.sk a Finax.
„Ľudia sa často pýtajú, ktorý fond je najlepší. Správnejšie je však skúmať, ktorý nástroj zodpovedá konkrétnemu cieľu, časovému horizontu a ochote riskovať. Iný typ fondu je vhodný na tvorbu krátkodobej rezervy a iný na dlhodobé budovanie majetku či dôchodok,“ vysvetlil investičný analytik FinGO.sk Matúš Čarný.
Ľudia, ktorí si sporia na dôchodok, podľa prieskumu spoločnosti Finax najčastejšie investujú do štátnych investičných schém v II. a III. pilieri. Využíva ich 42 % populácie. Pri individuálnom investovaní ľudia najčastejšie investujú do podielových fondov (30 %) a ETF fondov (28 %). Ďalšie formy investovania zahŕňajú drahé kovy (12 %), investičné nehnuteľnosti (11 %) a priamy nákup akcií (10 %). Prieskum uskutočnila koncom marca agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1032 respondentov.
Finax upozorňuje na poplatky, ktoré sa spájajú s aktívnou správou podielových fondov, a dane, od ktorých výnosy z nich nie sú oslobodené. Vyzdvihuje ETF fondy, ktoré kombinujú nízke náklady a oslobodenie od dane po roku ich držania.
V podielových fondoch mali Slováci koncom roka 2025 takmer 17 miliárd eur a čisté predaje podielových fondov tretíkrát v histórii presiahli jednu miliardu eur. Najväčšej obľube sa tešili akciové fondy, stúpol záujem o zmiešané stratégie a stabilnú pozíciu si udržali realitné fondy. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností. „Z čísel je zrejmé, že fondy u nás prestali byť okrajovou témou. Rastie objem majetku aj ochota využívať rôzne riešenia podľa individuálnych potrieb. To je jasný znak dozrievajúceho trhu,“ komentoval Čarný.
Prieskum spoločnosti FinGO.sk medzi klientmi ukázal, že najčastejšími bariérami investovania sú presvedčenie o nedostatku prostriedkov na investovanie (65,2 %), obavy z finančnej straty (17,4 %), obavy o nedostupnosť peňazí (9,6 %) a nedostatok informácií (10,7 % opýtaných nevie, ako začať, a 9 % si nevie vybrať, do čoho investovať). Prieskumu sa zúčastnilo 1552 respondentov.
„Pravidelne sa stretávame s tým, že ľudia by radi investovali, no myslia si, že na to nemajú dostatok finančných prostriedkov. Väčšinou je to mylné presvedčenie. Investovanie si nevyžaduje veľký kapitál. Existujú platformy a nástroje, vďaka ktorým sa dá začať aj s malým obnosom,“ vysvetlil Čarný.
