Deň narcisov môžete podporiť aj v Tescu

Bratislava 17. apríla (OTS) - Tesco je totiž už piatykrát špeciálnym partnerom celoslovenskej zbierky, ktorú 28 rokov organizuje združenie Liga proti rakovine.Zbierka Deň narcisov bude po celom Slovensku prebiehať vo štvrtok 18. apríla 2024, v predajniach Tesco bude zbierka pokračovať ešte ďalšie dva dni – do soboty 20. apríla 2024. Zákazníci môžu na podporu aktivít Ligy proti rakovie prispieť priamo do pokladničiek dobrovoľníkom alebo prostredníctvom zakúpenia kupónov v hodnote 1 euro, 3 eurá alebo 5 eur*. Kupóny nájdu pri pokladniciach alebo ich načítajú počas platby za nákup pri samoobslužnej pokladni.hovoríFinančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na realizáciu overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.prezrádza, a dodáva:Vyše 900–tisíc narcisov bude na Deň narcisov 18. apríla 2024 v teréne rozdávať 12-tisíc dobrovoľníkov, ktorých zastrešuje vyše 800 spolupracujúcich subjektov – spoluorganizátorov.• Darovať dobrovoľníkom príspevok v Tescu počas zbierky na Deň narcisov• Kúpiť kupón v hodnote 1 euro, 3 eurá alebo 5 eur pri pokladniach* od 18. do 20. apríla 2024• Pripnúť si narcis• Ďalšie spôsoby darovania nájdete na www.dennarcisov.sk