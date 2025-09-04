< sekcia Ekonomika
Deň značky kvality na Agrokomplexe predstavuje slovenské potraviny
Podujatie je už tradične zamerané na podporu kvalitných slovenských výrobkov a producentov. Tí musia splniť prísne kritériá kvality, bezpečnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.
Autor TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Návštevníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre sa vo štvrtok môžu zoznámiť s kvalitnými slovenskými potravinami. Ako pripomenuli organizátori, Deň značky kvality ponúka ochutnávky a prezentáciu toho najlepšieho z domácej produkcie.
Podujatie je už tradične zamerané na podporu kvalitných slovenských výrobkov a producentov. Tí musia splniť prísne kritériá kvality, bezpečnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.
Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) značka kvality na obale potravín posilňuje dôveru v slovenské produkty. „Je to dôvera v poctivé suroviny, v domácich výrobcov, ich príbeh aj prácu. Práve preto sme si dali za cieľ rozvíjať toto ocenenie a otvoriť slovenským potravinám dvere k spotrebiteľovi. Agrokomplex je na to ideálnym miestom,“ zdôraznil Takáč.
Deň Značky kvality ponúka návštevníkom výstavu a ochutnávku certifikovaných produktov, odborné diskusie, semináre, prednášky i možnosť osobne sa stretnúť s držiteľmi ocenenia. Do programu sa zapájajú odborníci z oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, ekológie či podnikania. „Súčasťou podujatia bola aj odborná diskusia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zameraná na označovanie potravín a ich bezpečnosť pre spotrebiteľa. Popoludní si môžu návštevníci vychutnať špeciálne varenie so značkou kvality,“ informovali organizátori.
Ako doplnili, Značka kvality SK je štátne ocenenie, ktoré udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tým producentom, ktorí dodržiavajú vysoký štandard v oblasti surovín, výrobných procesov, hygieny, bezpečnosti a environmentálneho prístupu.
