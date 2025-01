Denná ťažba ropy v Kazachstane dosiahla rekord

Astana 27. januára (TASR) - Ťažba ropy v Kazachstane podľa oficiálnych údajov dosiahla v nedeľu (26. 1.) denný rekord 278.499 metrických ton. A to vďaka rozširovaniu najväčšieho ropného poľa Tengiz pod vedením koncernu Chevron. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kazachstan, ktorý sa pri väčšine svojej ťažby spolieha na ropné pole Tengiz a dve ďalšie veľké polia, Karačaganak a Kašagan, pritom podlieha ťažobným limitom ako člen aliancie OPEC+. Tú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a skupina ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom.



Aliancia OPEC+ tvrdí, že Kazachstan, ktorý patrí medzi 10 najväčších svetových producentov ropy, spolu s Irakom a Ruskom opakovane prekročili ťažobné limity. Tie obmedzujú produkciu ropy v snahe podporiť rast jej cien.



Nedeľná rekordná produkcia Kazachstanu zodpovedá približne dvom miliónom barelov (1 barel = 159 litrov) denne, ak sa použije pomer 7,5 barelov na tonu. Podľa údajov Situational and Analytical Center for the Fuel and Energy Complex to bolo o 10,5 % viac ako v rovnaký deň roku 2024.



Očakáva sa, že rozšírenie ropného poľa Tengiz zvýši do júna jeho plnú kapacitu o 260.000 barelov denne, čím celková produkcia v projekte dosiahne približne jeden milión barelov ropného ekvivalentu denne.



Tengiz je jedným z najhlbších a najkomplexnejších polí na svete kvôli vysokej hladine síry a drsným poveternostným podmienkam.



Kazachstan plánuje tento rok zvýšiť produkciu kondenzátu ropy a plynu na 96,2 milióna ton z 87,56 milióna ton v roku 2024.