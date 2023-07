Denne preletí nad SR asi 2000 lietadiel, cez leto to môže byť aj viac

Bratislava 13. júla (TASR) - Denne preletí nad Slovenskom zhruba 2000 lietadiel, cez leto sa toto číslo môže zvýšiť až na 2400 letov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol špecialista na bezpečnosť Pavel Sovák z Letových prevádzkových služieb (LPS) SR. Vo vzdušnom priestore je podľa neho dôležitá komunikácia medzi pilotmi a riadiacim strediskom, ktorá si vyžaduje vysokú odbornosť a pozornosť zo strany riadiaceho personálu.



"Riadiace stredisko využíva špeciálnu frekvenciu, na ktorej dochádza k výmene informácií o polohe a výške medzi riadiacim letovej prevádzky a pilotmi," uviedol. Dodal, že riadiaci súčasne väčšinou disponuje prehľadovými zariadeniami, ktoré mu umožňujú sledovať polohu lietadiel a poskytovať pokyny pre ich ďalší let.



Dôsledné dodržiavanie pravidiel, nariadení a predpisov smernice je nevyhnutné na minimalizáciu rizika stretov lietadiel. LPS podľa špecialistu kladú veľký dôraz na výcvik riadiaceho personálu, čo predstavuje základ pre bezpečné a efektívne riadenie letov.



V súvislosti so situáciou na východnej hranici bolo zdôraznené, že aj keď dochádza k zmenám toku prevádzky, nemá to výrazný vplyv na civilné letectvo. "Zmenila sa rôznorodosť prevádzky a trate, ktorými lietadlá letia," dodal Sovák.