< sekcia Ekonomika
Média: Čína nariadila firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie
Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.
Autor TASR
Peking 17. septembra (TASR) - Čínsky internetový regulátor nariadil popredným technologickým firmám, aby zastavili nákupy čipov umelej inteligencie (AI) od americkej spoločnosti Nvidia a zrušili existujúce objednávky v rámci širšieho úsilia o zníženie závislosti od amerických technológií. Uviedol to v stredu denník Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.
Americké administratívy obmedzili prístup Číny k pokročilým čipom. To prinútilo Peking vyvíjať tlak na domáce firmy, aby sa odvrátili od amerických dodávateľov, čo zasiahlo lídrov v tomto odvetví, ako je Nvidia.
Tento krok prichádza niekoľko dní po tom, ako Čína obvinila spoločnosť Nvidia z porušenia jej protimonopolného zákona. Ide o najnovšiu kauzu v obchodnej vojne Pekingu s Washingtonom.
Čínsky úrad pre kyberpriestor (Cyberspace Administration of China, CAC) tento týždeň nariadil firmám vrátane spoločností ByteDance a Alibaba, aby ukončili testovanie a objednávky grafickej karty RTX Pro 6000D, uvádza sa v správe FT s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.
Nový zákaz je prísnejší ako predchádzajúce usmernenia regulačných orgánov, ktoré sa zameriavali na H20, predchádzajúcu verziu čipu umelej inteligencie od spoločnosti Nvidia prispôsobeného pre Čínu, uvádza sa v správe.
Dopyt po Nvidia RTX 6000D, najnovšom čipe umelej inteligencie prispôsobenom pre čínsky trh, je len mierny, pričom niektoré veľké technologické firmy sa rozhodli nezadať objednávku. Ako prvá o tom informovala agentúra Reuters začiatkom tohto týždňa.
Niekoľko spoločností naznačilo, že si objednajú desaťtisíce RTX Pro 6000D a začali testovacie a overovacie práce s dodávateľmi serverov spoločnosti Nvidia, kým im po prijatí objednávky CAC nepovedal, aby prácu zastavili, informoval denník FT.
Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.
Americké administratívy obmedzili prístup Číny k pokročilým čipom. To prinútilo Peking vyvíjať tlak na domáce firmy, aby sa odvrátili od amerických dodávateľov, čo zasiahlo lídrov v tomto odvetví, ako je Nvidia.
Tento krok prichádza niekoľko dní po tom, ako Čína obvinila spoločnosť Nvidia z porušenia jej protimonopolného zákona. Ide o najnovšiu kauzu v obchodnej vojne Pekingu s Washingtonom.
Čínsky úrad pre kyberpriestor (Cyberspace Administration of China, CAC) tento týždeň nariadil firmám vrátane spoločností ByteDance a Alibaba, aby ukončili testovanie a objednávky grafickej karty RTX Pro 6000D, uvádza sa v správe FT s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.
Nový zákaz je prísnejší ako predchádzajúce usmernenia regulačných orgánov, ktoré sa zameriavali na H20, predchádzajúcu verziu čipu umelej inteligencie od spoločnosti Nvidia prispôsobeného pre Čínu, uvádza sa v správe.
Dopyt po Nvidia RTX 6000D, najnovšom čipe umelej inteligencie prispôsobenom pre čínsky trh, je len mierny, pričom niektoré veľké technologické firmy sa rozhodli nezadať objednávku. Ako prvá o tom informovala agentúra Reuters začiatkom tohto týždňa.
Niekoľko spoločností naznačilo, že si objednajú desaťtisíce RTX Pro 6000D a začali testovacie a overovacie práce s dodávateľmi serverov spoločnosti Nvidia, kým im po prijatí objednávky CAC nepovedal, aby prácu zastavili, informoval denník FT.