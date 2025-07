DER Touristik SK dosiahla vlani tržby vo výške 159,3 milióna eur

Bratislava 3. júla (TASR) - Tržby skupiny DER Touristik SK dosiahli minulý rok hodnotu 159,3 milióna eur, čo je medziročný nárast o 49 %, teda konkrétne o 52,9 milióna eur. Zvýšil sa aj počet klientov zo 126.153 na viac ako 176.000 osôb, celkovo o 39 %. Informovala o tom cestovná skupina DER Touristik SK, do ktorej patria značky, ako Ficher či Kartago Tours.



Skupina disponuje aj najvyšším poistným pokrytím na trhu vo výške 40 miliónov eur. „Za týmito číslami nestojí len zvýšený dopyt po zahraničnom cestovaní, ale aj dôraz na kvalitu služieb, dostupnosť širokej ponuky destinácií a silné značky, ktoré máme pod jednou strechou. Optimisticky sa pozeráme aj na rok 2025, neočakávame síce taký silný rast ako v predchádzajúcich rokoch, keďže sme rýchlo vyrástli, ale chceme si túto pozíciu udržať, a to sa nám darí,“ uviedol výkonný riaditeľ cestovnej skupiny Marcel Siekel.



Hoci hospodársky výsledok vlani podľa neho mierne poklesol na 6,07 milióna eur v porovnaní so 7,26 milióna eur v roku 2023, skupina investovala do rozvoja produktov, digitalizácie a posilnenia zákazníckeho servisu. Dodal, že záujem o cestovanie je stále vysoký, pričom ľudia si volia dlhšie pobyty a kvalitnejšie ubytovanie.



„Na nadchádzajúce mesiace sa pozeráme s optimizmom. Kapacity v mnohých termínoch sa rýchlo plnia, a preto odporúčame klientom nenechávať rezerváciu na poslednú chvíľu, najmä pre rodiny s deťmi môže byť last minute veľmi výhodný,“ uzavrel Siekel.