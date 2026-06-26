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Desať krajín EÚ vyzýva Európsku komisiu na okamžitú pomoc mliekarom
Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s agrárnymi samosprávami z ďalších deviatich krajín EÚ v týchto dňoch vyzvala predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Priblížila, že výrobcovia mlieka naprieč Európou čelia prudkému poklesu výkupných cien, zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky či hnojivá zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do situácie, keď výroba prestáva byť ekonomicky udržateľná. Ohrozené nie sú len samotné podniky, ale aj potravinová bezpečnosť Európy, zamestnanosť na vidieku a dlhodobá stabilita poľnohospodárskej výroby.
„Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenie. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť Únie,“ upozornil predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Signatári listu preto podľa Holéciovej žiadajú EK o aktiváciu mimoriadnych trhových opatrení podľa pravidiel spoločnej organizácie trhu. Navrhujú uvoľnenie prostriedkov z poľnohospodárskej krízovej rezervy, podporu súkromného skladovania mliečnych výrobkov, zvýhodnené krátkodobé úvery pre farmárov či väčšiu flexibilitu členských štátov pri poskytovaní dočasnej štátnej pomoci na kompenzáciu mimoriadnych výrobných nákladov.
Zdôraznila, že agrárne organizácie zároveň navrhujú, aby EÚ posilnila strategické zásoby mliečnych výrobkov. Tie by mohli slúžiť nielen na stabilizáciu trhu, ale aj ako súčasť budovania potravinovej bezpečnosti a strategickej odolnosti Európy v čase rastúcich geopolitických rizík.
Spoločnú výzvu podpísali podľa Holéciovej agrárne organizácie z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Estónska, Lotyšska a Litvy. Iniciatíva zostáva otvorená aj pre ďalších signatárov z členských štátov EÚ.
„Nemôžeme od európskych poľnohospodárov očakávať, že budú garantovať potravinovú bezpečnosť a strategickú odolnosť Európy, ak budú dlhodobo vystavení neudržateľným ekonomickým podmienkam. Európska komisia musí konať rýchlo a rozhodne,“ uviedli signatári spoločného listu.
Holéciová dodala, že list adresovaný Leyenovej podpísali predstavitelia agrárnych samospráv z desiatich krajín EÚ vrátane predsedu SPPK Jozefa Šumichrasta. Iniciatíva vznikla v rámci spolupráce SPPK a českých agrárnych organizácií združených v Českom konzorciu a jej cieľom je dosiahnuť okamžitú európsku reakciu na prehlbujúcu sa krízu v sektore mlieka.
Priblížila, že výrobcovia mlieka naprieč Európou čelia prudkému poklesu výkupných cien, zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky či hnojivá zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do situácie, keď výroba prestáva byť ekonomicky udržateľná. Ohrozené nie sú len samotné podniky, ale aj potravinová bezpečnosť Európy, zamestnanosť na vidieku a dlhodobá stabilita poľnohospodárskej výroby.
„Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenie. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť Únie,“ upozornil predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Signatári listu preto podľa Holéciovej žiadajú EK o aktiváciu mimoriadnych trhových opatrení podľa pravidiel spoločnej organizácie trhu. Navrhujú uvoľnenie prostriedkov z poľnohospodárskej krízovej rezervy, podporu súkromného skladovania mliečnych výrobkov, zvýhodnené krátkodobé úvery pre farmárov či väčšiu flexibilitu členských štátov pri poskytovaní dočasnej štátnej pomoci na kompenzáciu mimoriadnych výrobných nákladov.
Zdôraznila, že agrárne organizácie zároveň navrhujú, aby EÚ posilnila strategické zásoby mliečnych výrobkov. Tie by mohli slúžiť nielen na stabilizáciu trhu, ale aj ako súčasť budovania potravinovej bezpečnosti a strategickej odolnosti Európy v čase rastúcich geopolitických rizík.
Spoločnú výzvu podpísali podľa Holéciovej agrárne organizácie z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Estónska, Lotyšska a Litvy. Iniciatíva zostáva otvorená aj pre ďalších signatárov z členských štátov EÚ.
„Nemôžeme od európskych poľnohospodárov očakávať, že budú garantovať potravinovú bezpečnosť a strategickú odolnosť Európy, ak budú dlhodobo vystavení neudržateľným ekonomickým podmienkam. Európska komisia musí konať rýchlo a rozhodne,“ uviedli signatári spoločného listu.
Holéciová dodala, že list adresovaný Leyenovej podpísali predstavitelia agrárnych samospráv z desiatich krajín EÚ vrátane predsedu SPPK Jozefa Šumichrasta. Iniciatíva vznikla v rámci spolupráce SPPK a českých agrárnych organizácií združených v Českom konzorciu a jej cieľom je dosiahnuť okamžitú európsku reakciu na prehlbujúcu sa krízu v sektore mlieka.