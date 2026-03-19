Desať krajín pred samitom žiadalo zachovať bezplatné emisné povolenky
List pre Costu a Leyenovú podpísalo desať krajín, a to Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Skupina desiatich členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska požiadala Európsku komisiu (EK), aby naďalej udeľovala priemyslu bezplatné emisné povolenky cez systém obchodovania s emisiami (ETS), s cieľom znížiť náklady na energie, ktoré prudko rastú po vypuknutí konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.
Lídri členských krajín EÚ na pravidelnom marcovom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa začalo vo štvrtok doobeda, majú diskutovať aj o návrhoch požadujúcich zmeny pri obchodovaní s emisnými povolenkami, v snahe obmedziť prudký rast cien energií.
Agentúra Reuters pripomenula, že poľský premiér Donald Tusk na nedávnej energetickej konferencii v Gdansku potvrdil, že Poľsko bolo jednou zo signatárskych krajín, ktoré v stredu (18. 3.) poslali list predsedovi Európskej rady Antoniovi Costovi a predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej so žiadosťou, aby priemysel aj naďalej ťažil z bezplatných emisných povoleniek. To má pomôcť podnikom zmierniť náklady na uhlík.
List pre Costu a Leyenovú podpísalo desať krajín, a to Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.
„Domnievame sa, že je potrebné dôkladné preskúmanie systému ETS s cieľom zmierniť jeho vplyv na ceny elektriny a znížiť riziko volatility cien uhlíka vrátane predĺženia bezplatných kvót EÚ v rámci ETS 1 po roku 2034,“ uvádza sa v liste s odkazom na systém obchodovania s emisnými povolenkami. Signatári listu za nevyhnutné považujú umožniť postupné rušenie bezplatných kvót až od roku 2028 (nie od roku 2026), aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu priemyslu počas prechodného obdobia.
Reuters tvrdí, že Európska komisia potvrdila prijatie listu.
Systém ETS, ktorý bol spustený v roku 2005, je navrhnutý tak, aby splnil cieľ EÚ v oblasti zníženia emisií do roku 2030. ETS vyžaduje, aby elektrárne a priemyselné odvetvia nakupovali kvóty na znečistenie na pokrytie svojich emisií CO2, avšak energeticky náročné odvetvia mohli získavať časť kvót bezplatne.
Krajiny EÚ sa pripravujú na revíziu systému emisných povoleniek, ktorej cieľom je znížiť ceny energií a zaistiť, aby povolenky neboli prekážkou pre rozvoj priemyslu.
Tusk v tejto súvislosti uviedol, že bude naliehať na EÚ, aby prispôsobila svoj prístup ku klimatickej politike špecifickým potrebám jednotlivých členských krajín. Poľsko, ktoré využíva uhlie približne na polovicu svojej výroby elektriny, sa obzvlášť spolieha na prideľovanie bezplatných kvót cez systém ETS, aby sa obmedzili náklady domácich podnikov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Lídri členských krajín EÚ na pravidelnom marcovom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa začalo vo štvrtok doobeda, majú diskutovať aj o návrhoch požadujúcich zmeny pri obchodovaní s emisnými povolenkami, v snahe obmedziť prudký rast cien energií.
Agentúra Reuters pripomenula, že poľský premiér Donald Tusk na nedávnej energetickej konferencii v Gdansku potvrdil, že Poľsko bolo jednou zo signatárskych krajín, ktoré v stredu (18. 3.) poslali list predsedovi Európskej rady Antoniovi Costovi a predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej so žiadosťou, aby priemysel aj naďalej ťažil z bezplatných emisných povoleniek. To má pomôcť podnikom zmierniť náklady na uhlík.
List pre Costu a Leyenovú podpísalo desať krajín, a to Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.
„Domnievame sa, že je potrebné dôkladné preskúmanie systému ETS s cieľom zmierniť jeho vplyv na ceny elektriny a znížiť riziko volatility cien uhlíka vrátane predĺženia bezplatných kvót EÚ v rámci ETS 1 po roku 2034,“ uvádza sa v liste s odkazom na systém obchodovania s emisnými povolenkami. Signatári listu za nevyhnutné považujú umožniť postupné rušenie bezplatných kvót až od roku 2028 (nie od roku 2026), aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu priemyslu počas prechodného obdobia.
Reuters tvrdí, že Európska komisia potvrdila prijatie listu.
Systém ETS, ktorý bol spustený v roku 2005, je navrhnutý tak, aby splnil cieľ EÚ v oblasti zníženia emisií do roku 2030. ETS vyžaduje, aby elektrárne a priemyselné odvetvia nakupovali kvóty na znečistenie na pokrytie svojich emisií CO2, avšak energeticky náročné odvetvia mohli získavať časť kvót bezplatne.
Krajiny EÚ sa pripravujú na revíziu systému emisných povoleniek, ktorej cieľom je znížiť ceny energií a zaistiť, aby povolenky neboli prekážkou pre rozvoj priemyslu.
Tusk v tejto súvislosti uviedol, že bude naliehať na EÚ, aby prispôsobila svoj prístup ku klimatickej politike špecifickým potrebám jednotlivých členských krajín. Poľsko, ktoré využíva uhlie približne na polovicu svojej výroby elektriny, sa obzvlášť spolieha na prideľovanie bezplatných kvót cez systém ETS, aby sa obmedzili náklady domácich podnikov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)