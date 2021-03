Desatina Američanov použila vládnu pomoc na investovanie do kryptomien

New York 21. marca (TASR) - Približne 1 z 10 Američanov použil šeky zaslané ako pomoc od federálnej vlády na investovanie do krytomien, ukázal prieskum.



Podľa prieskumu spoločnosti Harris Poll, uskutočneného online v USA od 12. do 15. marca 2021 na objednávku Yahoo Finance, jeden z desiatich Američanov použil všetky peniaze, ktoré dostal v rámci pandemickej pomoci od vlády, do kryptomien, ako sú bitcoin či ethereum.



Prieskum tiež ukázal, že mnoho Američanov síce potrebuje novú finančnú pomoc na nevyhnutné potreby, ale viac ich tiež plánuje minúť ju na iné veci a investovať. Približne 15 % Američanov, ktorí dostali posledné dva šeky od vlády, investovali časť z týchto peňazí alebo aj všetky, pričom asi polovica z tejto skupiny investovala špecificky do kryptomien.



Dôvodom je tiež to, že až 52 % Američanov uviedlo, že ich finančná situácia sa v porovnaní s obdobím pred pandémiou nezmenila. Pätina Američanov dokonca hlásila zlepšenie finančnej situácie. Viac než štvrtina alebo 29 % uviedlo, že pandémia zhoršila ich finančnú situáciu.



Približne dve tretiny alebo 67 % očakáva, že dostane peniaze v rámci stimulačného balíka, ktorý Kongres schválil tento mesiac. Z nich 17 % chce tieto peniaze investovať a z týchto 41 % plánuje investície do kryptomien.