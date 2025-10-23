< sekcia Ekonomika
Desiate poschodie popradskej nemocnice zaplnia novorodenci
Nemocnica informovala, že v týchto dňoch už prebieha zariaďovanie nábytkom a prvé pacientky sa tam presťahujú v najbližších dňoch.
Autor TASR
Poprad 23. októbra (TASR) - Doteraz nikdy nevyužívané desiate poschodie Nemocnice Poprad čoskoro zaplnia novorodenci a ich mamičky. Vďaka komplexnej obnove a rekonštrukcii nemocnice, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR, sa do tejto lôžkovej časti presťahuje novorodenecké oddelenie spolu s gynekologicko-pôrodníckym. Informovala o tom nemocnica s tým, že nové priestory budú moderné, svetlé, bezpečné a priateľské pre mamičky, bábätká aj zdravotnícky personál.
Nemocnica informovala, že v týchto dňoch už prebieha zariaďovanie nábytkom a prvé pacientky sa tam presťahujú v najbližších dňoch. „Dovolím si povedať, že to boli priestory, ktoré potrebovali rekonštrukciu najviac z celej nemocnice. Som nadšený z toho, že bábätká budú nielen prichádzať na svet v novej a krásnej pôrodnici, ale že aj ich ďalší, verím, že len krátky pobyt s mamičkou u nás, bude v tých najkrajších priestoroch. Zaslúžia si to a rovnako, ak nie viac, si to zaslúži personál, ktorý sa roky doslova tlačil v malých a tmavých priestoroch,“ skonštatoval generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Presun oddelení zároveň umožní uvoľniť deviate poschodie, ktoré čaká ďalšia rekonštrukcia. Po jej dokončení sa tam opäť vrátia gynekologické pacientky, zatiaľ čo mamičky s novorodencami ostanú na desiatom poschodí.
Náklady na rozsiahlu rekonštrukciu popradskej nemocnice sú na úrovni 43 miliónov eur. Stavba by mala byť ukončená v júni budúceho roka.
Nemocnica informovala, že v týchto dňoch už prebieha zariaďovanie nábytkom a prvé pacientky sa tam presťahujú v najbližších dňoch. „Dovolím si povedať, že to boli priestory, ktoré potrebovali rekonštrukciu najviac z celej nemocnice. Som nadšený z toho, že bábätká budú nielen prichádzať na svet v novej a krásnej pôrodnici, ale že aj ich ďalší, verím, že len krátky pobyt s mamičkou u nás, bude v tých najkrajších priestoroch. Zaslúžia si to a rovnako, ak nie viac, si to zaslúži personál, ktorý sa roky doslova tlačil v malých a tmavých priestoroch,“ skonštatoval generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Presun oddelení zároveň umožní uvoľniť deviate poschodie, ktoré čaká ďalšia rekonštrukcia. Po jej dokončení sa tam opäť vrátia gynekologické pacientky, zatiaľ čo mamičky s novorodencami ostanú na desiatom poschodí.
Náklady na rozsiahlu rekonštrukciu popradskej nemocnice sú na úrovni 43 miliónov eur. Stavba by mala byť ukončená v júni budúceho roka.