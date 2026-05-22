Desiatku diel Slovenskej landartovej galérie predstavia na konferencii
Košický samosprávny kraj a KOCR Košice Región Turizmus prinášajú prvú konferenciu o umení v prírode.
Autor OTS
Košice 21. mája (OTS) - Landart Conf. 2026 predstavuje unikátne prepojenie súčasného umenia, krajiny a regionálneho rozvoja.
Konferencia vychádza z úspešného projektu Slovenská landartová galéria, ktorý v Košickom kraji systematicky buduje sieť umeleckých diel, ktoré vytvárajú návštevnícky výnimočný súbor lokalít cestovného ruchu. Tie sú od seba geograficky vzdialené, ale myšlienkou úzko prepojené a dávajú turistovi inovatívny impulz cestovať po Košickom svetovom kraji.
Konferencia prináša platformu pre inšpiráciu, networking a zdieľanie know-how pre odborníkov z oblasti kultúry, umelcov, študentov či zástupcov samospráv a destinačného manažmentu.
„Na konferencii Landart Conf. predstavíme výsledky 3. ročníka iniciatívy Umenie na mieste X, ktoré sa zameriava na vytváranie monumentálnych landartových diel prepájajúcich človeka, prírodu a umenie a vyžadovalo si koordináciu destinačnej organizácie, investora a umeleckej obce. Cieľom je podpora udržateľného cestovného ruchu a oživenie verejného priestoru turistických destinácií v Košickom kraji. Diela sú prirodzenou súčasťou vybraných lokalít a majú byť rozpoznateľné aj z väčšej vzdialenosti,” uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
Konferencia vytvára platformu, ktorá prvýkrát poskytne verejný priestor všetkým zainteresovaným stranám a prinesie príležitosť nielen zhodnotiť to, čo a ako bolo doteraz urobené, ale načrtnúť aj budúcnosť a inšpirovať potenciálnych ďalších nositeľov tejto myšlienky. Súčasťou konferencie, ktorá sa uskutoční 25. mája v košickej Tabačke budú prezentácie diel autorov minulých ročníkov, či panelová diskusia o vízii a budúcnosti Slovenskej landartovej galérie.
„Účastníci konferencie budú mať jedinečnú možnosť nahliadnuť do procesu uvažovania a tvorby autorov ako Jozef Pilát, ktorý aktuálne pôsobí vo Veľkej Británii, či Radovana Čerevku, ktorý nedávno ohromil publikum svojím projektom Rekvizitáreň hrdinov v Galérii mesta Bratislavy a ďalších." priblížil Róbert Slovák, autor konceptu a odborný garant Landart Conf. 2026.
Čerešničkou na záver bude unikátna projekcia filmu o tvorbe a diele svetoznámeho landartového umelca Christa Walking on Water, zameraný na jeho projekt Plávajúce mólo na talianskom jazere Iseo, ktorý zlomil rekord v návštevnosti. Konferenciou bude sprevádzať moderátor Marcel Forgáč.
„Landart má schopnosť meniť spôsob, akým ľudia vnímajú miesto. Z obyčajnej zastávky sa môže stať zážitok, z krajiny priestor pre emóciu a premýšľanie. Práve v tom vidíme veľký potenciál aj pre cestovný ruch – ponúkať návštevníkom nielen krásne miesta, ale aj silné príbehy a autentické spojenie s regiónom. Teší nás, že konferencia otvorí diskusiu o tom, ako môže umenie citlivo vstupovať do krajiny a zároveň jej prinášať novú hodnotu,“ dodala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.
Program konferencie nájdete a registrovať sa môžete na www.slovaklandart.sk
Aktivita realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
