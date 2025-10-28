< sekcia Ekonomika
Ľudia v Šuranoch protestujú proti výstavbe závodu na výrobu batérií
Na poriadok dohliada polícia.
Autor TASR
Šurany 28. októbra (TASR) - Približne tri desiatky protestujúcich sa zišli v centre Šurian, aby protestovali proti výstavbe závodu na výrobu batériových článkov GIB EnergyX Slovakia. Svoj názor vyjadrujú pomocou transparentov, rapkáčov, bubnov i píšťaliek. Na poriadok dohliada polícia.
Protest organizuje občianska iniciatíva Chránime si naše - Stop baterkárni. „Je našou povinnosťou chrániť to najcennejšie, našu zem, naše dediny, zdroje vody, našu budúcnosť,“ tvrdia organizátori protestu. Stretnúť sa mali pôvodne na Nitrianskej ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi v blízkosti budúcej fabriky. Cesta je od skorých ranných hodín uzavretá, polícia odkláňa dopravu cez okolité obce.
Protest súvisí s avizovaným spustením výstavby závodu. Tá sa začína v utorok slávnostným poklepaním základného kameňa v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park za účasti členov vlády SR a pozvaných hostí.
