Ľudia v Šuranoch protestujú proti výstavbe závodu na výrobu batérií

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Na poriadok dohliada polícia.

Autor TASR
Šurany 28. októbra (TASR) - Približne tri desiatky protestujúcich sa zišli v centre Šurian, aby protestovali proti výstavbe závodu na výrobu batériových článkov GIB EnergyX Slovakia. Svoj názor vyjadrujú pomocou transparentov, rapkáčov, bubnov i píšťaliek. Na poriadok dohliada polícia.

Protest organizuje občianska iniciatíva Chránime si naše - Stop baterkárni. „Je našou povinnosťou chrániť to najcennejšie, našu zem, naše dediny, zdroje vody, našu budúcnosť,“ tvrdia organizátori protestu. Stretnúť sa mali pôvodne na Nitrianskej ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi v blízkosti budúcej fabriky. Cesta je od skorých ranných hodín uzavretá, polícia odkláňa dopravu cez okolité obce.

Protest súvisí s avizovaným spustením výstavby závodu. Tá sa začína v utorok slávnostným poklepaním základného kameňa v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park za účasti členov vlády SR a pozvaných hostí.
