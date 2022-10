Desiatky tankerov s LNG vyčkávajú pri brehoch Európy

Španielsko 18. októbra (TASR) - Pri pobreží Španielska krúžia desiatky lodí vezúcich skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré sa márne snažia nájsť miesto na vyloženie svojho nákladu. Problémy sa objavujú aj pri brehoch Británie. Ak sa však komplikácie čoskoro nevyriešia, lode môžu začať hľadať prístavy mimo Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európa sa po výraznom zredukovaní dodávok zemného plynu z Ruska, ktoré tak reagovalo na sankcie západných krajín za jeho útok na Ukrajinu, musela poobzerať po alternatívach. Výrazne sa zvýšil záujem o dovoz LNG, zvýšenie dovozu tejto suroviny však naráža na nedostatočné regasifikačné kapacity Európy, teda možnosti konverzie skvapalneného plynu späť na plynnú formu.



V súčasnosti sa pri brehoch Španielska a v Stredozemnom mori nachádza viac než tridsiatka tankerov s LNG a ako uviedol Reuters v pondelok večer (17. 10.), minimálne osem lodí je zakotvených pri Cádizskom zálive. Španielsko pritom ponúka tento týždeň iba šesť miest pri svojich regasifikačných termináloch, uviedli zdroje z plynárenského priemyslu.



Španielska plynárenská spoločnosť Enagás v pondelok upozornila, že "vzhľadom na mimoriadnu situáciu v jej termináloch" nevylučuje, že bude musieť ďalšiu vykládku LNG odmietnuť. Navyše, očakáva, že preťaženosť terminálov bude trvať minimálne do prvého novembrového týždňa. Okrem toho, ďalšie lode s LNG kotvia pri brehoch iných európskych krajín a čakajú na vykládku, uviedol ďalší zdroj z trhu.



"Sledujeme vysoký počet LNG lodí pri brehoch Španielska alebo v Stredozemnom mori a niektoré lode so skvapalneným plynom čakajú aj pri brehoch Británie," povedal Alex Froley, analytik pre trh s LNG v spoločnosti ICIS.



Za súčasnými problémami je čiastočne znížený dopyt zo strany priemyslu, keďže európska ekonomika spomaľuje svoj výkon. Okrem toho, v samotnom Španielsku sa v dôsledku nečakane teplejšieho počasia znížila spotreba plynu. Podľa Froleyho sa čiastočne pod najnovšiu situáciu podpisuje aj vyčkávanie na zvýšenie cien plynu, keďže sa blíži zimné obdobie. Niektoré lode takto čakajú na predaj nákladu za vyššie ceny, čo im pomôže vykompenzovať dodatočné náklady spôsobené vyčkávaním na mori.



Ak sa však problém s regasifikáciou nevyrieši v dohľadnom čase, dodávatelia nebudú môcť držať svoje lode pri európskych brehoch príliš dlho a tie sa začnú presúvať do prístavov mimo Európy. Napríklad Čína v pondelok oznámila, že zastavila vývoz LNG do zahraničia, aby si zabezpečila dostatok plynu pre vlastné potreby. Tento krok môže presmerovať väčší počet lodí na ázijský trh.