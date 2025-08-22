< sekcia Ekonomika
Destatis: Nemecká ekonomika klesla v 2. štvrťroku omnoho výraznejšie
Autor TASR
Wiesbaden 22. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika klesla v 2. kvartáli omnoho výraznejšie, než uvádzal pôvodný odhad. Poukázali na to v piatok zverejnené aktualizované dáta, čo vzhľadom na pokles za roky 2023 aj 2024 predstavuje pre najväčšiu európsku ekonomiku veľmi nepríjemnú správu. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.
Nemecký štatistický úrad Destatis v rámci spresnených údajov uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 % oproti rastu v rovnakom rozsahu v 1. kvartáli. Predbežný odhad z júla poukazoval na pokles o 0,1 %.
Vývoj hospodárstva zhoršila slabšia domáca spotreba, než sa pôvodne uvádzalo. Navyše, aj sektory výroby a stavebníctva mali horšie výsledky, než naznačoval predbežný odhad spred mesiaca.
Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, pričom pokles dosiahol 1,9 %. Okrem toho, vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil.
Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo, a to o 3,7 %. Výrobný sektor rovnako vykázal pokles, konkrétne o 0,3 %. Ekonomiku nepodporila ani spotreba domácností. Tá sa síce zvýšila, avšak iba o 0,1 %. Výdavky vlády vzrástli o 0,8 %.
Na medziročnej báze zaznamenala nemecká ekonomika v 2. kvartáli po úprave o kalendárne vplyvy rast o 0,2 %. Tempo rastu sa tak spomalilo, keď v 1. štvrťroku dosiahlo 0,3 %. Predbežný odhad za 2. kvartál pritom poukazoval na zrýchlenie rastu na 0,4 %.
Analytik banky ING Carsten Brzeski v reakcii na najnovšie výsledky uviedol, že dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom spolu s posilňovaním eura oproti doláru nedávajú veľké šance na skoré zotavenie nemeckej ekonomiky. Podľa neho je možné, že výraznejšie oživenie sa začne prejavovať až na budúci rok.
