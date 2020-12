Destatis: Zotavovanie nemeckej ekonomiky zatiaľ pokračuje

Wiesbaden 16. decembra (TASR) - Spolkový štatistický úrad Destatis zatiaľ nevidí signály náhleho ukončenia zotavovania ekonomiky v dôsledku nových protipandemických opatrení.



"Prinajmenšom v októbri a sčasti aj v novembri sme z celohospodárskeho hľadiska mohli vidieť pokračovanie stabilného rastového trendu," zhrnuli štatistici posledné makroekonomické údaje. Peter Schmidt, šéf oddelenia Destatisu pre firmy, zárobky a dopravu, uviedol, že úrad zatiaľ nepozoroval, že by sa zotavovanie prudko zastavilo. Aktuálne reštrikcie sa dotknú predovšetkým odvetví blízkym spotrebe.



Pre rýchle šírenie nového koronavírusu sa život v Nemecku opäť drasticky utlmí. Od stredy do 10. januára budú napríklad zatvorené obchody s výnimkou predajní tovarov každodennej spotreby.



V 2. štvrťroku spôsobili protipandemické opatrenia, že nemecký hrubý domáci produkt (HDP) sa medzikvartálne prepadol 9,8 %. V lete potom nasledovalo prudké oživenie a expanzia o 8,5 %.



Aktuálne celoročné prognózy počítajú v tomto roku s poklesom o niečo viac než 5 %. To by znamenalo približne podobne výraznú kontrakciu ako počas globálnej finančnej krízy v roku 2009. Väčšina expertov očakáva návrat na úroveň spred koronakrízy najskôr na prelome rokov 2021/22. Predpokladom však je, že mnoho ľudí už bude zaočkovaných proti novému koronavírusu a ekonomický život sa opäť znormalizuje.