Deti po ukončení školskej dochádzky nebudú v skupine nezaopatrených

Bratislava 15. apríla (TASR) - Deti, ktoré sa po ukončení povinnej školskej dochádzky naďalej vzdelávajú na základnej škole, nebudú patriť do skupiny nezaopatrených. Návrh novely zákona o sociálnom poistení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Vladimíry Marcinkovej a Vladimíra Ledeckého (obaja SaS) parlament neposunul do druhého čítania.



„Ide o malú skupinu žiakov základných škôl, ktorí po skončení povinnej školskej dochádzky pokračujú vo vzdelávaní na základnej škole na základe rozhodnutia ministerstva školstva alebo riaditeľa základnej školy. Vo väčšine prípadov sú dôvodom predĺženia štúdia zdravotné problémy,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



V súčasnosti nie je maloleté dieťa, ktoré ukončí povinnú školskú dochádzku a naďalej sa vzdeláva na základnej škole, považované za nezaopatrené dieťa. Ide najmä o deti, ktoré majú vážne zdravotné znevýhodnenie, keď ich štúdium trvá dlhšie ako v prípade ich rovesníkov.



Ďalej môže ísť aj o nepriaznivú sociálnu situáciu, pre ktorú deti potrebujú dlhší čas na dokončenie základného vzdelania, aby si osvojili potrebné vedomosti a zručnosti. Rodinám s týmito deťmi podľa opozičných poslancov zo SaS tak vznikajú rôzne komplikácie, keďže strácajú nárok na viaceré sociálne dávky, ktoré sú naviazané na status nezaopatreného dieťaťa, ako napríklad sirotský dôchodok.



Zdôraznili, že pokračovanie v štúdiu môže byť pre ne nevyhnutné na ich ďalší rozvoj a zapojenie do pracovného alebo spoločenského života, keďže bez ukončenia základnej školy nemôžu pokračovať v štúdiu na strednej škole. „Vo vytvorení adekvátnych študijných podmienok pre deti so zdravotným znevýhodnením na Slovensku viditeľne zaostávame, čo sa následne prejavuje v nemožnosti integrácie a inklúzie týchto osôb do pracovného alebo iných sfér života,“ uzavreli predkladatelia.