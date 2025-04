Deti v bratislavskom Ružinove dostanú nový pavilón a dve škôlky

Bratislava 17. apríla (OTS) - V bratislavskom Ružinove by sa čoskoro malo začať s výstavbou nového školského pavilónu a s vytvorením dvoch materských škôl. Mestská časť chce nové priestory pre deti financovať prevažne z investičného úveru od VÚB banky.



Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren a vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo Andrej Viceník vo VÚB podpísali zmluvu o investičnom úvere na rozšírenie kapacít základných a materských škôl.



Nový pavilón dostane ZŠ Vrútocká a materské školy pribudnú v rámci obytných komplexov Nový Ružinov a Zwirn. Obe škôlky by mali mať dohromady miesto až pre 117 detí.



„Ružinov je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich obcí na Slovensku. Nové priestory pre základnú školu Vrútocká a ďalšie kapacity pre našich škôlkarov obyvateľom výrazne skvalitnia život. Som veľmi rád, že návrh si získal podporu ružinovských poslancov a že aj vďaka tomuto úveru sa môžeme pustiť do práce,“ uviedol starosta Martin Chren.



Celkovo 7 miliónov eur od VÚB banky by malo pokryť väčšinu nákladov na výstavbu a stavebnú úpravu priestorov.



„VÚB banka je už dlhé roky silným partnerom miest a obcí na Slovensku. Som rád, že aj Ružinov, ako mestská časť Bratislavy, si uvedomuje potrebu investovať do kvalitnejších škôl, obnovy budov a infraštruktúry. Ružinov sa stará o potreby pre vyše 70-tisíc ľudí a je príkladom toho, že sa dá mesto zveľaďovať aj pri dodržiavaní pravidiel hospodárenia. Sme otvorení podporiť podobné investície aj v iných mestských častiach hlavného mesta,“ dodal Andrej Viceník.