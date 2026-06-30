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Deti v projekte Olejko ochránili prírodu pred tonami použitého oleja
Použitý kuchynský olej nepatrí do umývadla, toalety ani do prírody, pretože môže vážne ohroziť vodu a pôdu.
Autor OTS
Bratislava 30. júna (OTS) - Takmer 90 000 škôlkarov a žiakov z 518 zapojených školských zariadení sa prostredníctvom projektu Olejko chráni prírodu naučilo ako správne nakladať s kuchynským olejom a jedlými tukmi tak, aby neohrozovali vodu ani pôdu. Ekoprojekt, ktorý organizuje firma ESPIK, uzatvára s koncom školského roka svoj tretí ročník, v ktorom deti vyzbierali viac ako 18 ton použitého oleja. Generálnym partnerom „Olejka“ je spoločnosť BILLA.
Študenti, žiaci, ich rodičia a príbuzní, ale aj zamestnanci škôl – všetci spolu mohli v treťom ročníku ekologického projektu Olejko chráni prírodu zbierať vo svojich školách jedlé tuky a oleje. „Ochrana planéty začína starostlivosťou o naše bezprostredné okolie. Projekt „Olejko“ stojí nielen na správnom nakladaní s kuchynským olejom a tukmi, ale rovnako vzdeláva deti aj ich rodičov o tom, prečo je dôležité nebyť ľahostajný k prírode. Každoročne sa k nám pridávajú ďalšie škôlky a školy, čo nás veľmi teší. Je pozitívne, že ekologický prístup, ktorý si deti osvoja už v mladom veku, dokážu neskôr premietnuť do svojich rozhodnutí v dospelosti,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Spojená škola internátna Vranov nad Topľou
Do ekoprojektu Olejko chráni prírodu sa prihlásilo 518 materských, základných a stredných škôl po celom Slovensku, ktoré spolu vyzbierali viac ako 18 ton starého oleja a jedlých tukov. Najviac ich bolo z Prešovského (125), Žilinského (80) a Košického (70) kraja, takmer polovicu zapojených subjektov tvorili materské školy (211). „Veľmi príjemne nás prekvapilo zanietenie, s akým k nášmu projektu slovenské školy a škôlky opäť pristúpili. Desaťtisíce detí už vďaka „Olejkovi“ vedia, kam patria použité jedlé oleje a tuky a tiež, že sú opakovane použiteľnou surovinou. Školy sa rovnako aktívne zapájajú do osvety či kreatívnych aktivít a šíria spoločne myšlienku o ochrane životného prostredia. Deti baví tvoriť na túto tému, školy si vymýšľajú aj vlastné súťaže, aby motivovali žiakov nosiť prepálený olej do škôl. Do aktivít sa zapojilo aj viacero špeciálnych škôl a školy so zdravotným znevýhodnením detí. Veľmi si to vážime, pretože aj vďaka nim vidíme, že myšlienka ochrany prírody dokáže spájať deti bez rozdielu a že každá snaha má v tomto projekte svoj význam,“ uviedla Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.
Spojená škola Ádorská 35 Dunajská Streda
Deti sa spolu s učiteľmi počas školského roka aktívne zapájali do súťaží o najkreatívnejšiu „Olejkovu“ zbernú nádobu, komiks na tému ochrany prírody, či selfie s „Olejkom“. Všetci zapojení účastníci boli zároveň automaticky zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. Spoločnosť BILLA venovala potravinovú kartu v hodnote 500 EUR, ako aj darčekové koše privátnej značky Chute Slovenska. Najusilovnejšími „Olejkami“ sa v 3. ročníku projektu stali deti zo ZŠ s MŠ Margecany, ktorí vyzbierali 488 kg kuchynského oleja. V prepočte na jedného žiaka zvíťazila Materská škola Horovce na východnom Slovensku, kde sa podarilo vyzbierať 25 kg oleja na dieťa. Organizátor projektu ESPIK spolu s generálnym partnerom BILLA a deťmi i pedagógmi z celého Slovenska vyzbierali prostredníctvo projektu „Olejko chráni prírodu“ za tri roky už neuveriteľných 45 000 kg použitého kuchynského oleja.
ZŠ Pohraničná Komárno
Škôlky a školy mali počas celého školského roka možnosť aktívne a zmysluplne triediť odpad. Namiesto toho, aby použitý kuchynský olej končil v umývadle, toalete či komunálnom odpade, prinášali ho deti z domácnosti do školských zariadení a ukladali do špeciálnych zberných nádob. Zbierali sa všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, vrátane nálevov zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej sa vďaka správnemu triedeniu následne stáva znovu využiteľnou surovinou pri výrobe biopalív, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
ZŠ s MŠ Margecany
Študenti, žiaci, ich rodičia a príbuzní, ale aj zamestnanci škôl – všetci spolu mohli v treťom ročníku ekologického projektu Olejko chráni prírodu zbierať vo svojich školách jedlé tuky a oleje. „Ochrana planéty začína starostlivosťou o naše bezprostredné okolie. Projekt „Olejko“ stojí nielen na správnom nakladaní s kuchynským olejom a tukmi, ale rovnako vzdeláva deti aj ich rodičov o tom, prečo je dôležité nebyť ľahostajný k prírode. Každoročne sa k nám pridávajú ďalšie škôlky a školy, čo nás veľmi teší. Je pozitívne, že ekologický prístup, ktorý si deti osvoja už v mladom veku, dokážu neskôr premietnuť do svojich rozhodnutí v dospelosti,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Spojená škola internátna Vranov nad Topľou
Deti za tri roky vyzbierali takmer 45 000 kilogramov oleja
Do ekoprojektu Olejko chráni prírodu sa prihlásilo 518 materských, základných a stredných škôl po celom Slovensku, ktoré spolu vyzbierali viac ako 18 ton starého oleja a jedlých tukov. Najviac ich bolo z Prešovského (125), Žilinského (80) a Košického (70) kraja, takmer polovicu zapojených subjektov tvorili materské školy (211). „Veľmi príjemne nás prekvapilo zanietenie, s akým k nášmu projektu slovenské školy a škôlky opäť pristúpili. Desaťtisíce detí už vďaka „Olejkovi“ vedia, kam patria použité jedlé oleje a tuky a tiež, že sú opakovane použiteľnou surovinou. Školy sa rovnako aktívne zapájajú do osvety či kreatívnych aktivít a šíria spoločne myšlienku o ochrane životného prostredia. Deti baví tvoriť na túto tému, školy si vymýšľajú aj vlastné súťaže, aby motivovali žiakov nosiť prepálený olej do škôl. Do aktivít sa zapojilo aj viacero špeciálnych škôl a školy so zdravotným znevýhodnením detí. Veľmi si to vážime, pretože aj vďaka nim vidíme, že myšlienka ochrany prírody dokáže spájať deti bez rozdielu a že každá snaha má v tomto projekte svoj význam,“ uviedla Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.
Spojená škola Ádorská 35 Dunajská Streda
Deti sa spolu s učiteľmi počas školského roka aktívne zapájali do súťaží o najkreatívnejšiu „Olejkovu“ zbernú nádobu, komiks na tému ochrany prírody, či selfie s „Olejkom“. Všetci zapojení účastníci boli zároveň automaticky zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. Spoločnosť BILLA venovala potravinovú kartu v hodnote 500 EUR, ako aj darčekové koše privátnej značky Chute Slovenska. Najusilovnejšími „Olejkami“ sa v 3. ročníku projektu stali deti zo ZŠ s MŠ Margecany, ktorí vyzbierali 488 kg kuchynského oleja. V prepočte na jedného žiaka zvíťazila Materská škola Horovce na východnom Slovensku, kde sa podarilo vyzbierať 25 kg oleja na dieťa. Organizátor projektu ESPIK spolu s generálnym partnerom BILLA a deťmi i pedagógmi z celého Slovenska vyzbierali prostredníctvo projektu „Olejko chráni prírodu“ za tri roky už neuveriteľných 45 000 kg použitého kuchynského oleja.
ZŠ Pohraničná Komárno
Ako prispieť k zelenšej budúcnosti
Škôlky a školy mali počas celého školského roka možnosť aktívne a zmysluplne triediť odpad. Namiesto toho, aby použitý kuchynský olej končil v umývadle, toalete či komunálnom odpade, prinášali ho deti z domácnosti do školských zariadení a ukladali do špeciálnych zberných nádob. Zbierali sa všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, vrátane nálevov zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej sa vďaka správnemu triedeniu následne stáva znovu využiteľnou surovinou pri výrobe biopalív, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
ZŠ s MŠ Margecany