Deťom ohrozeným chudobou pomôže ministerstvo sprístupniť vzdelanie

Bratislava 13. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pomôže zabezpečiť deťom ohrozeným chudobou obojsmernú dopravu do škôl, podporné tímy či zdravotníkov a pediatrov v komunitách. Vo štvrtok to uviedlo MPSVR SR.



Spresnilo, že cieľom Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030, ktorý v stredu (12. 4.) schválila vláda, je zlepšovať životné podmienky všetkým deťom ohrozeným chudobou.



SR minulý rok predstavila plán na podporu dostupnosti vzdelávania a odstraňovanie príčin jeho predčasného ukončenia, pripomenulo MPSVR. V praxi sa to prejaví napríklad zabezpečením obojsmernej dopravy do škôl.



Ďalej pôjde o vytvorenie podporných tímov, ktoré budú pomáhať dotknutým deťom k rozvoju gramotnosti doučovaním, asistenciou v škole, či voľnočasovými alebo dobrovoľníckymi aktivitami. Prioritou Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti je tiež dosiahnuť, aby zdravotníci a pediatri pôsobili priamo v komunitách.