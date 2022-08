Detská skupina sa vybavuje na VÚC, zápis do registra trvá do 30 dní

Bratislava 17. augusta (TASR) - Detská skupina je sociálna služba, ktorú poskytuje osoba dvom až štyrom deťom v domácom prostredí a umožňuje nahradiť jasle či škôlku. V detskej skupine sa poskytuje základná starostlivosť a záujmová činnosť. Na fyzickú osobu (FO), ktorá ju poskytuje, sa preto nekladú podmienky odbornej spôsobilosti a kvalifikácie. V záujme bezpečnosti detí ale osoba musí byť bezúhonná a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Fyzická osoba, ktorá má záujem poskytovať takúto starostlivosť, musí príslušnému vyššiemu územnému celku (VÚC) predložiť povinné náležitosti, ktorými sú najmä osobné údaje. Ide o meno a priezvisko, bydlisko a adresu pobytu v SR, ak má oprávnenie na pobyt, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, alebo iný identifikačný údaj, vymenúva rezort práce.



Prevádzkovateľ musí poskytnúť aj informácie ako druh služby, ktorým je starostlivosť o dieťa v detskej skupine, adresu miesta a čas poskytovania starostlivosti a ak zamýšľa poskytovať túto službu na určitý čas, deň začatia jej poskytovania. Pri zápise preukáže oprávnenie užívať priestor v nehnuteľnosti na bývanie alebo dlhodobý pobyt, v ktorom sa bude služba poskytovať. Fyzická osoba pri zápise do registra sociálnych služieb prikladá aj doklad o bezúhonnosti, teda výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.



Ak ide o FO, ktorá je občanom Ukrajiny a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť, môže počas mimoriadnej situácie preukázať príslušnému VÚC bezúhonnosť aj čestným vyhlásením. Ak fyzická osoba, ktorá má poskytovať starostlivosť, splní podmienky, VÚC ju zapíše do registra sociálnych služieb, čo podľa MPSVR trvá do 30 dní po predložení relevantných dokladov.



Rodič môže požiadať o príspevok na túto starostlivosť v sume do 160 eur mesačne na dieťa. Príspevok sa poskytuje do dovŕšenia troch rokov veku, respektíve šiestich v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Mesačná suma za prevádzkovanie je na dohode medzi rodičom a osobou poskytujúcou službu. Môže byť teda aj viac ako 160 eur, uzatvára ministerstvo.