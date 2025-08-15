< sekcia Ekonomika
Detská Univerzita Komenského 2025 sa blíži do finále
Študentov čaká posledná prednáška a slávnostná promócia.
Autor OTS
Bratislava, 15. augusta (OTS) – Detská Univerzita Komenského 2025 sa nezadržateľne chýli ku koncu. Študentov čaká posledná prednáška, po ktorej bude nasledovať slávnostná promócia.
Už v stredu 20. augusta 2025 o 11:00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí uskutoční posledná prednáška 23. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK).
Cyklus prednášok uzavrie doc. RNDr. František Kundracik, CSc. z Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý študentom objasní otázku: „Prečo elektrina trasie?“
Po diskusii študentov s prednášajúcim a po zapísaní poslednej prednášky do indexov študentov, sa o 12:30 hod. uskutoční slávnostná promócia študentov dvadsiateho tretieho ročníka Detskej Univerzity Komenského. Tí najúspešnejší študenti denného štúdia si prevezmú diplomy a symbolicky sa tak uzavrie ich letná univerzitná cesta.
„Detská Univerzita Komenského je dôkazom, že detská zvedavosť nepozná prázdniny. Dieťa sa nedá nútiť do toho, aby študovalo aj v lete a pre mňa je najväčším zadosťučinením, že mladí ľudia sa chcú vzdelávať. Každý ročník nám ukazuje, že keď deťom dáme príležitosť, dokážu sa pýtať tie najdôležitejšie otázky o svete okolo nich,“ hovorí Juraj Kukura, zakladateľ Detskej Univerzity Komenského.
„Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto jedinečného vzdelávacieho projektu, ktorý každoročne inšpiruje stovky mladých ľudí objavovať svet vedy a poznania. Detská Univerzita Komenského má obrovský prínos nielen pre samotných malých študentov a študentky, ale aj pre našu univerzitu, pretože mnohé z týchto talentovaných detí sa neskôr vracajú k nám ako vysokoškolskí študenti a študentky. Veríme, že táto tradícia bude pokračovať a pomôže formovať budúcu generáciu vzdelaných ľudí našej krajiny,“ doplnil Marek Števček, rektor Univerzity Komenského.
Denné štúdium v tomto ročníku navštevovalo celkom 292 študentov, z toho 26 študentov sekundárneho stupňa štúdia vo veku 15-17 rokov, ktorí mali možnosť absolvovať 8 prednášok a vybrať si z viac ako 20 sprievodných aktivít – od vedeckých workshopov, rôzne exkurzie cez tvorivé dielne až po zážitkové programy.
Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvovali aspoň 5 z 8 prednášok. V prípade denných študentov sekundárneho štúdia tí, ktorí navyše úspešne vyplnili online testy k jednotlivým prednáškam a vypracovali esej na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2025.
Možnosť absolvovať štúdium dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore využilo celkom 238 študentov, z toho 36 študentov sekundárneho stupňa.
Získanie absolventského diplomu študenti je podmienené sledovaním streamovaných (live online) videoprednášok a absolvovaním online testov, ktoré pre nich už pätnásť rokov pripravuje IT spoločnosť DATALAN, partner DUK Online. Študenti sekundárneho stupňa museli navyše napísať esej na ľubovoľnú tému jednej z prednášok DUK 2025.
Test z poslednej prednášky budú môcť študenti dištančného štúdia vyplniť do 24. augusta 2025, čím sa pre nich štúdium skončí. Nasledovať bude vyhodnotenie testov, a tí najúspešnejší študenti získajú diplom absolventa, ktorý im zašleme poštou.
Generálnym partnerom projektu DUK 2025 je ČSOB nadácia, ktorá dlhodobo podporuje vzdelávanie detí a mladých ľudí. „S nástupom sociálnych sietí a umelej inteligencie sú kritické myslenie a analýza informácií potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. V ČSOB si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania detí a mladých ľudí. Teší nás, že veľa z nich sa zúčastnilo Detskej univerzity aj tento rok. Nie je totiž samozrejmosťou, že svoj voľný prázdninový čas venujú školským aktivitám. Záleží nám na budovaní digitálnej gramotnosti a preto sme sa aj v tomto roku radi pridali ako generálny partner a dali tak deťom priestor a príležitosť posunúť sa o krok vpred,“ uviedla Simona Šípová, správkyňa ČSOB nadácie.
Aj tento rok vyjde ilustrovaná knižka s textami prednášok, zoznamom absolventov a fotografiami, ktorá zachová spomienky na DUK 2025 a bude inšpiráciou pre budúcich študentov.
O Detskej Univerzite Komenského
Autorom myšlienky a zakladateľom projektu je Juraj Kukura, ktorý je zároveň otcom každého jeho ročníka. Projekt Detskej Univerzity Komenského (DUK) bol prvým tohto druhu v Česku a na Slovensku. Organizuje ho Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Priazni detí sa DUK teší už od roku 2003. Za 22 rokov jej konania denné štúdium absolvovalo s diplomom 5 460 detských študentov z celého Slovenska. V rámci doterajších ročníkov online štúdia obdržalo diplom 3 124 študentov, medzi ktorými boli aj deti z Českej republiky, Belgicka, Grécka, Kuvajtu, Nemecka, Panenských ostrovov, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA či Veľkej Británie.
Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.
