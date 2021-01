Ďalšie haly v Detve budú zrkadlový obraz existujúcej plochy

Detva 4. januára (TASR) – Maximálna plocha ďalších výrobných hál nového priemyselného parku v Detve bude v rozsahu zrkadlového obrazu existujúcej plochy hál smerom na juh. Pre TASR to uviedol primátor Detvy Ján Šufliarský.



Spoločnosť Punch Precision Detva je bližšie k tomu, aby svoj priemyselný park v centre mesta mohla zväčšiť. Detvianske mestské zastupiteľstvo schválilo zámer rozšírenia priemyselného parku.



„Tento oplotený priemyselný park, ktorý v súčasnosti funguje, má približne desať hektárov. Mestské zastupiteľstvo nám chce povoliť iba zrkadlovitý pohľad, predpokladám, že to bude ďalších desať hektárov. Radi by sme ich však rozšírili na 12 až 13. Máme v pláne vybudovať pridruženú výrobu pre znevýhodnených ľudí, ktorí nemajú možnosť uplatniť sa na trhu práce,“ povedal pre TASR Gejza Poša z Punch Campus.



Priemyselný park v Detve, ktorý postavili v poli blízko sídliska Námestie mieru, vyvoláva medzi obyvateľmi a aj mestskými poslancami od začiatku odpor. V diskusii k tejto téme sa medzi poslancami spomínalo, že investor zabezpečí vysadenie stromov, ktoré by priemyselný park od obytnej zóny oddelili. Na otázku TASR, či to tak bude, Poša odpovedal, že je to reálne.



„V rozpočte máme naplánované vysadenie zelene, bude sa to robiť, je to fakt. Potrebovali sme však najskôr súhlas mestského zastupiteľstva, že v Detve môžeme pokračovať s podnikaním,“ zhrnul. „Od jari začneme s vysadením stromov, aby bolo ľuďom príjemnejšie. Aj firma potrebuje zeleň,“ doplnil. „Súčasná obytná plocha bude oddelená od výrobnej plochy výsadbou vysokých stromov,“ potvrdil primátor.



„Mesto Detva nevydá súhlasné záväzné stanovisko žiadateľovi o výstavbu rozšírenia nového priemyselného parku, kým nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie cestného obchvatu mesta Detva a Banskobystrický samosprávny kraj nepreukáže alokáciu finančných prostriedkov vo výške rozpočtovaných nákladov na výstavbu tohto obchvatu,“ ukončil Šufliarský.



BBSK má minimálne rok na alokovanie finančných zdrojov na výstavbu obchvatu k novému priemyselnému parku v centra mesta Detva. O obchvat a aj nový priemyselný park pod Poľanou sa BBSK zaujíma, pretože jeho cieľom je pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov.