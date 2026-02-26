< sekcia Ekonomika
Detva plánuje rekonštrukciu ZŠ na Bernolákovej ulici v lete
Autor TASR
Detva 26. februára (TASR) - Mesto Detva plánuje rekonštrukciu Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu na Bernolákovej ulici predovšetkým na letné mesiace jún až august. Stavebné práce chcú robiť tak, aby bol ich vplyv na vyučovanie čo najmenší. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že zahŕňať budú úpravy súvisiace s modernizáciou budovy a zlepšením jej technického stavu. Z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že samospráva vyhlásila súťaž na práce. „Víťaz verejného obstarávania zatiaľ nie je známy,“ objasnil.
Cieľom projektu je aj zabezpečenie bezbariérového vstupu a pohybu v objekte. Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že je to posledná škola v Detve, ktorá nebola doteraz rekonštruovaná. Doplnil, že z celkovej sumy na rekonštrukciu je 1,2 milióna eur schválená dotácia, zvyšok plánuje samospráva doplatiť z vlastných zdrojov. Predpokladaná investícia dosiahne podľa mesta 1,5 milióna eur.
Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie obvodového plášťa budovy školy, zateplenie strešného plášťa v priestore krovu, plochej strechy jedálne, ako aj výmenu všetkých okien. Súčasťou prác budú nové klampiarske prvky vrátane vonkajších parapetov, oplechovania atík a žľabov. Projekt počíta aj s demontážou starých a inštaláciou nových bleskozvodov, výmenou svietidiel a rekonštrukciou osvetlenia. Zlepšenie vnútorného prostredia zabezpečia exteriérové žalúzie na juhozápadných a juhovýchodných oknách.
Samospráva zdôrazňuje, že architektonické riešenie objektu sa zásadne nezmení. Dôraz kladú na zvýšenie kvality spracovania a estetiku nových povrchových úprav fasády. Projekt predstavuje jeden z najväčších krokov mesta v oblasti energetickej obnovy školských zariadení. „Po jeho ukončení bude budova spĺňať moderné štandardy efektívnej a ekologickej prevádzky,“ reagovala.
Zároveň pre školu na tento rok pripravila aj projekt rekonštrukcie kuchyne v hodnote 150.000 eur. Cieľom je odstránenie havarijného stavu keramickej dlažby podlahy, keramických obkladov a elektroinštalácie.
