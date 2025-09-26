< sekcia Ekonomika
Detva pokračuje v údržbe ciest, na ktorú vyčlenila vyše 100.000 eur
Tento rok sa práce začali v časti Lúčna štvrť.
Autor TASR
Detva 26. septembra (TASR) - Mesto Detva v tomto roku pokračovalo v údržbe ciest, na ktorú každoročne vyčleňuje viac ako 100.000 eur. Tento rok sa práce začali v časti Lúčna štvrť. Cestári frézou odstránili starý povrch a následne položili nový asfaltový koberec. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že tento spôsob je technologicky náročnejší, zaručuje však vyššiu životnosť a bezpečnosť vozovky. „Práve v Lúčnej štvrti bolo potrebné takto komplexne zasiahnuť, pretože povrch cesty bol už dlhodobo poškodený a nevyhovoval každodennej doprave,“ objasnil.
Po ukončení prác nasledovali opravy v ďalších lokalitách mesta. Nový asfalt pribudol v miestnej časti Skliarovo na ceste na Poliankach, pri bývalom Drevospole a na ceste do Michálikov. „Cestári sa presunuli aj do Krného, kde zrekonštruovali cestu smerujúcu do Juchov. Obnova tiež bola v časti Piešť I. na ceste do Gibaľov a v Piešti II. na ceste do Gondov,“ zdôraznilo mesto.
Na rozdiel od Lúčnej štvrte podľa samosprávy v týchto lokalitách nefrézovali pôvodný asfaltový povrch. „Novú vrstvu asfaltu položili priamo na existujúci podklad, čo umožnilo urýchliť práce a zároveň ušetriť čas i finančné prostriedky. Aj napriek tomu má nový povrch predpoklad dlhoročnej životnosti,“ poznamenal hovorca.
Ako ďalej uviedol, opravovali aj zákrutu pod Tureckým vŕškom v Piešti I., kde povrch komunikácie zdrsnili špeciálnym nástrekom. „V tomto úseku bývajú nehody, pri ktorých autá končia mimo cesty. Príčinou bol pravdepodobne asfalt zložený z vápencového kameniva, ktorý sa časom vybrúsi a po navlhnutí je z neho šmýkačka, obzvlášť pri nedodržaní povolenej rýchlosti,“ vysvetlil primátor Detvy Branislav Baran. Spomenul, že tento rok boli práce v niekoľkých mestských častiach a pokračovať budú aj v ďalších rokoch.
Podľa jeho slov sa mesto bude snažiť každý rok pokryť čo najväčší počet kritických úsekov, pričom rozhodujú technický stav komunikácie, frekvencia premávky a tiež požiadavky obyvateľov.
