Detva: V súvislosti s výskytom SLAK prijali miestni poľnohospodári opa

Detva 10. apríla (TASR) - Poľnohospodárska spoločnosť, ktorá má pod Poľanou rastlinnú a živočíšnu výrobu, prijala v súvislosti so slintačkou a krívačkou (SLAK) viaceré opatrenia. Okrem školenia zamestnancov a dezinfekcie zaviedli na každom svojom stredisku strážnu službu. TASR o tom informoval majiteľ Martin Malatinec.



Situácia je podľa neho veľmi vážna, a preto vytvorili zoznam, kto môže do stredísk vojsť. Týka sa to aj strojov a mechanizmov. „Môže to byť len so súhlasmi mňa a hlavného zootechnika. Nikto iný nemôže dovnútra prísť,“ objasnil s tým, že zabezpečili aj dezinfekčné brány. Dodržiavanie opatrení sníma na každom stredisku pri vchode aj kamerový systém.



Ako ďalej uviedol, pre bezpečnosť v areáloch absolvujú všetci zamestnanci pravidelný cyklus. Súčasťou sú takzvaná špinavá šatňa, sprcha a čistá šatňa. Doplnil, že pre slintačku a krívačku zasadá každý deň vedenie a mávajú poradu. Dbajú tak na to, aby chov ostal zdravý. Momentálne majú 1000 dojníc a 2000 oviec.



Podľa neho sa zatiaľ nestalo, že by od nich niekto odmietal zobrať mlieko. Podotkol, že verejnosť je dostatočne informovaná. „Nie je to choroba, ktorá sa prenáša na ľudí. Pasterizáciou a tepelnou úpravou sa baktérie zabíjajú. S týmto nemáme problém, máme však rešpekt, aby sa choroba na Slovensku nešírila ďalej,“ zhrnul. Dodal, že ak budú prísne kontroly, tresty a všetci k situácii pristúpia zodpovedne, jej šírenie sa dá zastaviť.



Zároveň potvrdil, že v súčasnosti pre slintačku a krívačku zatvorili aj malú kontaktnú zoologickú záhradu v areáli jeho rekreačného dvora na Pstruši v Detvianskom okrese. „Okrem nej je to pre istotu aj priestor, kde sú kone. Aby sa ľudia čo najmenej pohybovali okolo zvierat,“ uzavrel Malatinec s tým, že toto opatrenie trvá do odvolania.