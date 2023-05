DEUS a Digitálna koalícia spolupracujú vo vzdelávaní verejnej správy

Bratislava 18. mája (TASR) - Združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a iniciatíva Digitálna koalícia (DK) - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR podpísali memorandum, ktorého cieľom je zaistiť vzájomnú spoluprácu pri elektronizácii výkonu verejnej moci. Združenie o tom informovalo vo štvrtok.



Spresnilo, že spoluprácu zamerajú najmä na edukáciu a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach, uskutočnenie spoločných projektov, ale pôjde aj o vzájomnú výmenu skúseností a inšpirácií, ktoré súvisia s digitalizáciou samosprávy a štátnej správy.



DEUS prevádzkuje informačný systém DCOM, ktorý používajú pracovníci miestnych úradov či samospráv. S jeho pomocou ponúkajú obce a mestá takmer 140 elektronických služieb pre občanov aj podnikateľov.



Združenie pre agendu samospráv poskytuje pravidelné osobné školenia a webináre. Cieľom je tiež dodržiavať súlad so zákonom.



"Zlepšovanie digitálnych zručností a šírenie osvety o zákone o eGovernmente je kľúčové ako dnes, tak aj pre fungovanie do budúcnosti," uviedla výkonná riaditeľka združenia Katarína Vladár Lešková. Doplnila, že vzdelávanie po novom uskutočňujú v koncepte Akadémia samosprávy.



"Testovaním získame potrebný prehľad o stave digitálnych zručností zamestnancov, ktorým v spolupráci so združením DEUS ponúkneme bezplatnú vzdelávaciu platformu, ktorá im umožní si potrebné vedomosti doplniť," uviedol predseda iniciatívy Mário Lelovský.



Jedným z prvých projektov, na ktorom bude združenie a DK spolupracovať, je zlepšovanie zručností ohrozených skupín zamestnancov vo verejnej správe. Pre nich na jún pripravujú spoločný webinár na tému eSlužieb samosprávy.