Deutsche Bahn bude potrebovať finančnú injekciu 8 až 10 miliárd eur

Berlín 3. mája (TASR) - Odborová organizácia železníc a dopravy (EVG) označila situáciu štátnych železníc Deutsche Bahn (DB) v dôsledku šírenia koronavírusu ako dramatickú. "Prepad počtu cestujúcich je fatálny, no fixné náklady sú vysoké. Potrvá dlho, kým sa dostaneme na úroveň spred krízy," povedal pre agentúru DPA prezident odborov Klaus-Dieter Hommel. Podľa neho by mal vlastník, ktorým je štát, železnice finančne podporiť.



Podľa informácií DPS potrebuje koncern do roka 2024 zhruba osem až desať miliárd eur, z čoho by DB mohol zabezpečiť polovicu. DB v dôsledku krízy koronavírusu obmedzil ponuku, veľkú časť cestovného poriadku však zachoval, aby zabezpečil základné zásobovanie. Počty cestujúcich v diaľkovej preprave však klesli na 10 % až 15 % objemu spred krízy.



"Zásahy do počtu zamestnancov aj do investícií sú pre nás tabu. Navyše sanácia stále viazne. Jednou z možností je vyššie zadlženie alebo viac vlastného kapitálu. DB potrebuje kontinuitu," uviedol Hommel. Podľa neho sa musí politika postaviť za železnicu ako za ekologický spôsob prepravy.



Hommel považuje krízu aj za určitú šancu. "Potrebujeme nové železničné spoločenstvo, aby sme pre železničný systém stanovili ciele pre budúcnosť. Mobilita sa musí stať kombinovanou. Aktéri okolo železničného systému musia viac než predtým ťahať za rovnaký koniec povrazu, aby kríza dlhodobo neoslabila vlakovú dopravu."