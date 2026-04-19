Deutsche Bahn investuje do renovácie železničných staníc miliardy eur
Podľa Deutsche Bahn by sa už v tomto roku mala zrekonštruovať približne tisícka železničných staníc, z toho zhruba 130 podstúpi rozsiahlu modernizáciu.
Autor TASR
Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecký železničný prepravca Deutsche Bahn investuje do konca desaťročia do renovácie železničných staníc viac než dve desiatky miliárd eur. Uviedla to cez víkend generálna riaditeľka spoločnosti Evelyn Pallaová. Informovala o tom agentúra DPA.
„Do konca roka 2030 investujeme ročne do renovácie približne 4 miliardy eur,“ povedala Pallaová. „V najbližších piatich rokoch by sme tak mali zainvestovať viac než 20 miliárd eur,“ dodala s tým, že spoločnosť má v tejto oblasti značný dlh. „Je evidentné, že máme čo doháňať,“ uviedla Pallaová.
Podľa Deutsche Bahn by sa už v tomto roku mala zrekonštruovať približne tisícka železničných staníc, z toho zhruba 130 podstúpi rozsiahlu modernizáciu. Do konca roka 2030 by sa rozsiahla rekonštrukcia mala dotknúť viac než 700 staníc. Investície budú smerovať do vylepšenia vzhľadu železničných budov, ako aj do zvýšenia bezpečnosti a čistoty.
