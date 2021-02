Deutsche Bahn investuje vyše 1,4 mld. eur do infraštruktúry a údržby

Berlín 14. februára (TASR) - Nemecký železničný dopravca Deutsche Bahn plánuje v nadchádzajúcich rokoch investovať do infraštruktúry aj údržby viac ako 1,4 miliardy eur. „Kvalita sa dosahuje v infraštruktúre a v údržbe,“ povedal agentúre dpa Berthold Huber, člen správnej rady.



"V prvom rade chceme investovať do väčšieho množstva nových vlakov. Ale potom budeme potrebovať aj podstatne väčšiu kapacitu údržby," uviedol.



Na celkovo 11 miestach v Nemecku, a tiež vo Švajčiarsku sa majú rozšíriť kapacity pre tzv. ľahkú údržbu, ktorej cieľom je, aby boli vlaky pripravené znova vyjsť na trať v priebehu niekoľkých hodín, alebo v nasledujúci deň.



Najväčšie investície, zhruba vo výške 400 miliónov eur, plánuje Deutsche Bahn v Norimbergu, kde má byť do roku 2028 postavený úplne nový závod na údržbu. Rozšíri sa tam aj infraštruktúra pre odstavené vlaky. Náklady na ňu sa odhadujú takmer na 20 miliónov eur.