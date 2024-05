Deutsche Bahn plánuje používať priehľadné protihlukové bariéry

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecký štátny železničný dopravca Deutsche Bahn plánuje v budúcnosti používať priehľadné protihlukové bariéry v mestách a na vyhliadkových trasách. Cestujúci si vďaka nim budú môcť vychutnať výhľad na krajinu, zatiaľ čo obyvatelia už nebudú musieť žiť so sivými stenami na prahu svojich domov, oznámila v stredu spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prvé bariéry majú byť osadené pozdĺž novej prímestskej železničnej trate S4 v Hamburgu ešte tento rok, oznámila spoločnosť v rámci technologického veľtrhu Greentech Festival v Berlíne. Priehľadné steny podľa Deutsche Bahn izolujú až 37 decibelov hluku spôsobeného prechádzajúcimi vlakmi.



"S priehľadnou protihlukovou bariérou si už miestne orgány nemusia vyberať medzi vzhľadom a funkčnosťou," povedal Berthold Huber, člen predstavenstva Deutsche Bahn pre železničnú infraštruktúru. Zatiaľ nie je jasné, v akom rozsahu by sa mali nové bariéry používať. S nahrádzaním existujúcich konvenčných protihlukových stien sa zatiaľ nepočíta.



Priehľadné steny sú drahšie z dôvodu ich zložitejšej výroby. Podľa Deutsche Bahn by však vyššia miera akceptácie mala viesť k rýchlejším schvaľovacím postupom, čo by zase mohlo ušetriť náklady. Protihlukové bariéry vyvinula talianska spoločnosť Phononic Vibes a Bahnbau Group, dcérska spoločnosť Deutsche Bahn.