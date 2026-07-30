< sekcia Ekonomika
Deutsche Bahn v prvom polroku dosiahli čistý zisk 147 miliónov eur
Firma uviedla, že kladný hospodársky výsledok očakáva aj za celý tento rok.
Autor TASR
Berlín 30. júla (TASR) - Nemecký štátny železničný prepravca Deutsche Bahn (DB) za január až jún vykázal zisk, pričom išlo o jeho prvý ziskový polrok od roku 2019. Firma vo štvrtok uviedla, že kladný hospodársky výsledok očakáva aj za celý tento rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť vďaka zníženiu nákladov, ktoré dosiahla aj redukciou počtu zamestnancov, za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla čistý zisk 147 miliónov eur. Rastúci počet cestujúcich zvýšil tržby firmy o takmer 2 % na 13,6 miliardy eur, keďže vojna na Blízkom východe prinútila ľudí uprednostniť vlaky pred svojimi autami pre rastúce ceny pohonných látok, uviedol hovorca DB Achim Stauss. DB „očakáva, že aj za celý účtovný rok 2026 bude v pluse“ napriek rizikám súvisiacim s divíziou nákladnej prepravy, ktorej výsledok do značnej miery závisí od širšej ekonomiky.
Ak sa nezohľadnia výsledky logistickej divízie Schenker, ktorú firma Deutsche Bahn predala v roku 2025, aby zlepšila stav svojich financií, nezaznamenal nemecký štátny železničný prepravca ziskový polrok už od roku 2019. DB napriek zlepšeniu hospodárskeho výsledku naďalej zápasí s problémom meškania vlakov, ktorý je príčinou častých sťažností zákazníkov. V prvej polovici tohto roka prišlo do cieľovej stanice načas iba 59 % diaľkových vlakov, čo je o 4 percentuálne body menej ako pred rokom. Tento údaj nezahŕňa zrušené vlaky.
Riaditeľka DB Evelyn Pallaová uviedla, že hoci zisk je „dôležitým míľnikom, budem rada len vtedy, keď budú ľudia spokojní s kvalitou“. Pallaová, ktorá prevzala vedenie spoločnosti v septembri, však upozornila, že bude trvať roky, kým sa zlepší infraštruktúra a služby.
Nemecká vláda uvoľnila pre DB viac ako sto miliárd eur na investície do modernizácie do konca tohto desaťročia. Počas januára až júna tohto roka hrubé investície DB medziročne vzrástli o 18 % na 8,7 miliardy eur. Čistý dlh skupiny sa však zvýšil o jednu miliardu na 21,6 miliardy eur.
Spoločnosť vďaka zníženiu nákladov, ktoré dosiahla aj redukciou počtu zamestnancov, za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla čistý zisk 147 miliónov eur. Rastúci počet cestujúcich zvýšil tržby firmy o takmer 2 % na 13,6 miliardy eur, keďže vojna na Blízkom východe prinútila ľudí uprednostniť vlaky pred svojimi autami pre rastúce ceny pohonných látok, uviedol hovorca DB Achim Stauss. DB „očakáva, že aj za celý účtovný rok 2026 bude v pluse“ napriek rizikám súvisiacim s divíziou nákladnej prepravy, ktorej výsledok do značnej miery závisí od širšej ekonomiky.
Ak sa nezohľadnia výsledky logistickej divízie Schenker, ktorú firma Deutsche Bahn predala v roku 2025, aby zlepšila stav svojich financií, nezaznamenal nemecký štátny železničný prepravca ziskový polrok už od roku 2019. DB napriek zlepšeniu hospodárskeho výsledku naďalej zápasí s problémom meškania vlakov, ktorý je príčinou častých sťažností zákazníkov. V prvej polovici tohto roka prišlo do cieľovej stanice načas iba 59 % diaľkových vlakov, čo je o 4 percentuálne body menej ako pred rokom. Tento údaj nezahŕňa zrušené vlaky.
Riaditeľka DB Evelyn Pallaová uviedla, že hoci zisk je „dôležitým míľnikom, budem rada len vtedy, keď budú ľudia spokojní s kvalitou“. Pallaová, ktorá prevzala vedenie spoločnosti v septembri, však upozornila, že bude trvať roky, kým sa zlepší infraštruktúra a služby.
Nemecká vláda uvoľnila pre DB viac ako sto miliárd eur na investície do modernizácie do konca tohto desaťročia. Počas januára až júna tohto roka hrubé investície DB medziročne vzrástli o 18 % na 8,7 miliardy eur. Čistý dlh skupiny sa však zvýšil o jednu miliardu na 21,6 miliardy eur.