Deutsche Bahn zruší vo svojej nákladnej divízii 6000 pracovných miest
Stratová spoločnosť DB Cargo čelí vyšetrovaniu zo strany EÚ týkajúceho sa čerpania štátnej pomoci. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť v októbri.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Nemecká štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn zruší približne 6000 pracovných miest vo svojej divízii nákladnej dopravy DB Cargo v snahe zvýšiť ziskovosť a znížiť závislosť od štátnej podpory. Zníženie počtu pracovných miest vyplýva z plánu reštrukturalizácie a cieľom je realizovať ho spoločensky zodpovedným spôsobom, oznámila Deutsche Bahn vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stratová spoločnosť DB Cargo čelí vyšetrovaniu zo strany EÚ týkajúceho sa čerpania štátnej pomoci. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť v októbri. Zrušenie 6000 pracovných miest, čo predstavuje približne polovicu zamestnancov firmy, by pomohlo divízii nákladnej dopravy postaviť sa na vlastné nohy, uviedla materská skupina Deutsche Bahn. „Cieľom je prepojiť DB Cargo s európskymi rastovými trhmi, zefektívniť štruktúry a tým dosiahnuť udržateľnú ziskovosť,“ doplnila. To spoločnosti umožní splniť podmienky vyplývajúce z protimonopolného konania EÚ, uzavrela Deutsche Bahn.
